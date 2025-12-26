McLaren aprovecha el final de ciclo para marcar territorio antes de 2026

La escudería británica ha sabido leer mejor que nadie el reglamente actual, culminando su reconstrucción con dos títulos de constructores consecutivos y un campeonato de pilotos que confirman su dominio justo antes del cambio normativo de 2026

McLaren ha cerrado la era del efecto suelo como el gran referente de la parrilla. Y es que los británicos han dado un golpe sobre la mesa tras conseguir dos títulos de constructores consecutivos, logro que no conseguían desde 1998. Aunque más especial ha sido si cabe el año para Lando Norris, que el pasado año se quedó con la miel en los labios tras quedar subcampeón ante un Max Verstappen que parecía invencible, hasta ahora. Un mundial de pilotos que ha coronado al de Bristol y que no conseguían desde 2008.

McLaren y sus 10 años de resurrección

El fracaso es una oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia. Y así lo hizo McLaren, al que no le salió bien la nostálgica unión de 2015 a 2017 con Honda. En el recuerdo estaba aquella época de finales de los ochenta y principios de los noventa, años en los que esta asociación catapultaron a Ayrton Senna a su primer título mundial. Darle la mano a Renault y confiarles sus unidades de potencia fue todo un acierto, que estuvo bajo el mando de Zak Brown.

Una vez que salieron poco a poco del barro fue cuando comenzaron a llegar a lo más alto de la clasificación con cautela y sin grandes ambiciones. Aunque la segunda caída llegaría con el cambio de reglamento de 2022, con Andrea Stella al frente del equipo. En esta ocasión no tuvieron tantos problemas para pillarle el truco: en el Gran Premio de Austria de 2023 llegó en segundo lugar y fue el punto de inflexión para empezar a acumular podios, llegando al punto en el que estamos todavía.

Los peligros de los cambios de reglamento

El monoplaza de McLaren ha demostrado ser superior a gran parte del paddock, con una idea menos conservadora de cara al cambio de reglamento en 2026 y más luchadora. El equipo británico vive el momento, y lo ha conseguido ganando este año el doblete de constructores y pilotos, con un espectacular Norris. Andrea Stella, que continúa siendo el jefe de la escudería, ha hecho unas declaraciones en Motosport, hablando de lo que le ha aportado al equipo: ''Yo diría más bien sentido común: la importancia de las relaciones humanas, una visión clara del rendimiento y una filosofía práctica destinada a proteger al equipo''.

También ha hablado sobre esa evolución que ha ido teniendo McLaren a lo largo de los años, piezas claves para esta recuperación de una década: ''Valores, historia y un departamento técnico como nunca he visto en 26 años de Fórmula 1. Con Zak Brown redistribuimos los recursos técnicos existentes: era como un puzzle con piezas que no encajaban. Pusimos todo sobre la mesa, reorganizamos e hicimos más sólido el sistema. Luego trajimos a figuras clave como Rob Marshall, que aportó experiencia, conocimientos y, sobre todo, el valor de atreverse''. Añadió, para finalizar que: ''El nivel en la Fórmula 1 es increíblemente alto. Esta generación crece con la telemetría ya en los karts. Lando venció a un tetracampeón del mundo: ha crecido enormemente, como persona y como piloto''.