Piastri y la lección de una temporada incompleta

El piloto de McLaren cierra 2025 con siete victorias, pero sin el título de Fórmula 1 tras caer en el tramo final del campeonato

Lo que bien empieza, bien acaba... o no, al menos en el caso de Oscar Piastri. El australiano llegó a su tercera temporada en la Fórmula 1 con hambre para comerse el mundo, y lo hizo muy bien en la primera parte de la campaña. Pero las cosas se comenzaron a torcer en la recta final del campeonato, quedando finalmente en una tercera posición y alzándose con el título su compañero de McLaren, Lando Norris.

Piastri y su avance desequilibrado

Dicen que año nuevo, vida nueva, y así se tomo Piastri el año 2025. Venia de una campaña anterior en la que había dado un salto cualitativo en su carrera consiguiendo su primera victoria en el GP de Hungría y la segunda en Azerbaiyán. Este año ha dado otro pasito adelante, sumando a su palmarés siete victorias y múltiples podios, convirtiéndose en uno de los pesos pesados de la competición. Incluso se hizo con un Grand Chelem -pole, victoria, vuelta rápida y liderar todas las vueltas- en el GP de Países Bajos.

Pero no fue suficiente para hacerse con el tan ansiado título, que se le escurrió entre los dedos en la recta final de la campaña. Tras su punto álgido en Zadvoort el piloto comenzó a caer repentina y severamente perdiendo su ventaja de punto en las siguientes cinco carreras. Es cierto que tuvo accidentes costosos, la penalización de Brasil o la diferencia de ritmo con su compañero de McLaren. Tampoco hay que olvidar la espectacular remontada de unos consistentes Norris y Verstappen, que aprovechando la caída de Piastri le adelantaron en la tabla.

Sinceridad al echar la vista atrás

''Creo que si hubieras presentado esta temporada a principios de año con las pole positions, las victorias y los podios, definitivamente habría estado muy contento con eso. Y creo que incluso en los momentos difíciles, he aprendido mucho sobre mí mismo y cómo puedo ser más fuerte en el futuro'', declaraba a los medios cuando la temporada tocó a su fin, asumiendo que a pesar de no ser el resultado que esperaba a principio de temporada ha aprendido sobre ello.

''Así que, creo que, al final, hay un poco de decepción, obviamente, pero creo que puedo estar muy orgulloso de la temporada que he tenido y de muchas lecciones que aprender para el futuro'', añadiendo que ''obviamente, hubiera deseado un final un poco diferente, pero creo que este año he aprendido muchísimo sobre mí mismo como piloto de carreras y como persona''.

2026, todo un misterio para la Fórmula 1

Parece que el 2026 va a llegar para ponerlo todo patas arriba. Y no solo por los cambios significativos en los coches, que serán mas pequeños, ligeros y ágiles, si no por la auténtica revolución que estará en la unidad de potencia y la introducción de la aerodinámica activa.

El GP de Australia será la primera competición del mundial que verá rodar los monoplazas y rugir los motores de Mercedes, Ferrari Red Bull Ford Powertrains, Audi y Honda. Cadillac también se sube al carro, pero por ahora como equipo a la espera de más tarde ser un fabricante más de unidades de potencia.

McLaren prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer

En cuanto a McLaren, el silencio es total: no se sabe nada del estado del desarrollo de uno de los monoplazas más esperados de la parrilla. Aunque también es cierto que las estadísticas no las tienen todas consigo, ya que los antecedentes dicen que cuando hay una nueva normativa, la escudería británica tarda en adaptarse un tiempo.

La más reciente, 2023, empezó de la peor manera posible: sin puntos durante las dos primeras rondas. Oscar Piastri, el debutante, demostró a McLaren que era una revolución, con dos podios, aunque quedó en el noveno lugar. Norris sin embargo tuvo un rendimiento algo mejor, con siete podios y quedando en séptimo lugar. Resultados que chirrían con la visión presente, en la que los dos pilotos han estado en lo más alto. Ese año, con los ajustes necesarios, consiguieron que sus pesos pesados empezaran a brillar. El futuro es incierto, lo único seguro es que ahora toca esperar a 2026.