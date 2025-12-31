Mika Mármol, un objetivo estratégicamente perfecto si sigue en Las Palmas el 3 de febrero

La UD, que debe compartir hasta que acabe esta campaña la mitad de lo que recaude con el Barça, trabaja para renovar al central zurdo y sigue pidiendo los 10 millones de su cláusula a quien pregunta

RC Celta de Vigo, CA Osasuna y RCD Mallorca, que se sepa al menos, son los tres equipos que han preguntado a la UD Las Palmas por Mika Mármol, a quien los grancanarios no han conseguido renovar y, dado que termina contrato el 30 de junio de 2026, que podrá comprometerse con quien desee desde Año Nuevo. En la capital hispalense ha sonado en varias ocasiones: en el Sevilla FC, con más fuerza durante la etapa de su ex entrenador en la isla, Xavier García Pimienta; en el Real Betis, por su calidad técnica a la hora de sacarla jugada y su versatilidad, dado que puede desenvolverse por dentro o como lateral izquierdo. Ahora, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el de Terrassa es considerado en La Cartuja un objetivo estratégico, aunque sólo si alcanza el 3 de febrero próximo vestido de amarillo y azul.

Confían los responsables verdiblancos en la obstinación de Miguel Ángel Ramírez, que ya vivieron en sus carnes con Álvaro Valles. Al presidente grancanario no le importó perder un traspaso menor de lo imaginado, prefiriendo mandar a la grada al portero de La Rinconada antes que permitirle volver antes al equipo de su vida. Dejó de embolsarse unos cinco millones de euros. Con el zaguero catalán no ocurrirá lo mismo, porque es capital en los planes de Luis García, insistiendo el rector insular en pedir la cláusula de rescisión (10 millones), en parte por tener que compartir la mitad de lo que recaude con el Barça, dueño del 50% de sus derechos. Y eso que alguno de sus postores, especialmente del extranjero, pondría en la mesa 5-6 millones sin problemas por Mika Mármol.

Mármol, un zaguero polivalente a coste cero por si el que sale es Valentín Gómez

El Real Betis valora mucho el acierto en la contratación de Valentín Gómez, que aterrizó el pasado verano a cambio de unos 5,3 millones de euros y que ya vale 12 millones, según la web especializada 'Transfermarkt'. El argentino, que cuenta con pasaporte español y, por ende, puede actuar en Europa como comunitario, está sorprendiendo a propios y extraños, consolidándose a sus 22 años como uno de los jugadores jóvenes más relevantes de LaLiga. Salvavidas para Manuel Pellegrini, que lo ha alineado no sólo de central zurdo, sino también de pivote y con asiduidad de lateral, su nombre empieza a vincularse con clubes importantes, tanto del Viejo Continente como del americano. El plan en La Cartuja es retenerlo, aunque consideran difícil que el de San Miguel y el también tentado Natan de Souza comiencen juntos la 26/27 de verdiblanco. Si se marchara el brasileño, dejando una jugosa plusvalía, seguramente se iría a por otro perfil de central, aunque, si es el hispano-argentino el que interesa vender, ya se miran clones (jugadores de talla no tan alta que puedan 'acostarse' en la izquierda sin problemas). A la vigilancia del santanderino Jorge Salinas ya desvelada por ESTADIO se une un Mika Mármol que, a coste cero en verano, cuando cumplirá 25 años, se volvería más apetecible si cabe, también por su polivalencia.