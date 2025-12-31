La F1 le da a Lando Norris el mejor consejo para seguir reinando en 2026

El piloto británico se ha convertido en la sonrisa preferida del Gran Circo. Su carácter y su forma de entender el juego ha enamorado hasta a sus rivales. Y Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, le ha dejado claro lo que tiene que hacer

Un trabajador que nunca saque los pies del tiesto, que soporte críticas, que muestre su simpatía allá por donde vaya y que fomente siempre una competencia sana es lo que más desea todo jefe de cualquier empresa. Y en la Fórmula 1 no iban a ser menos.

Tras conseguir su primera corona en la categoría reina, Lando Norris ha sido elogiado por casi todos sus compañeros. Y la mayoría se han alegrado precisamente por su carácter. Por haber demostrado que se puede ser buena persona y ser campeón.

Y de todos los consejos que ha recibido el piloto de McLaren desde el día de su coronación, el del CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, tal vez haya sido el más importante. Lo hizo en su día a través de los micrófonos de Sky Sports, desde donde le indicó hacia dónde debe dirigir su camino en la próxima temporada: "Es un piloto muy positivo, joven, enérgico, con una personalidad diferente a la de los demás. Así que creo que, si vas a hacer eso, necesitas mantener una cosa que siempre le he dicho: sigue sonriendo. Sigue sonriendo. Necesitas tener energía positiva".

Sin duda alguna, se ha convertido en el niño modelo de la F1: "A veces son jóvenes, así que están haciendo un trabajo increíble. Son un modelo a seguir para mucha gente. Por eso necesitan recordar que son un talento único. Pero siempre le digo: no, no hay ningún secreto".

Pese a la fuerte rivalidad que mantuvo dentro y fuera de McLaren, con Oscar Piastri primero y con Verstappen en la recta final, nunca se le vio un mal gesto o unas declaraciones fuera de lugar. Ni siquiera en los momentos de más presión dejó que esta se le notara en su semblante. Y esto fue gracias a un trabajo mental que hizo, como aclaró el propio Norris también en Sky Sports F1: "La primera temporada fue muy dura, y estoy seguro de que incluso más dura para otros. El equipo me ha dado un coche increíble este año que me ha hecho la vida muy fácil en algunos momentos. A veces tuve dificultades frente a Oscar, que ha hecho un trabajo increíble. Después de Zandvoort fue duro. Pero tuve un buen descanso e hice todo lo que necesitaba. Y no se trata solo de pilotar mejor en pista: hay muchas otras cosas que suceden en segundo plano y en pequeños detalles que nadie conocerá en años".

Unas palabras de agradecimiento para Carlos Sainz

Y en esos días de celebración, Lando Norris no se quiso olvidar de nadie: "Logré aprender mucho de Oscar y no sería el piloto que soy hoy sin eso, también gracias a Carlos Sainz y Daniel Ricciardo, pero Oscar me ha hecho profundizar aún más que nunca antes, porque a mitad de temporada estaba rindiendo mejor que yo y haciendo un mejor trabajo de forma constante".