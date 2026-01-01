Saúl Canelo Álvarez, señalado por todos

La IBF ya le ha pedido oficialmente al púgil mexicano que concierte una pelea con Osley Iglesias por el título que ha dejado vacante Terence Crawford, pero es que va a tener la misma petición del resto de asociaciones en las que perdió el cinturón en septiembre

"Una derrota no me define. Estoy acá para tomar riesgos", señaló Saúl Canelo Álvarez tras perder ante Terence Crawford a los puntos en el llamado como 'Combate del Siglo' y ceder los cuatro cinturones del peso Supermedio que poseía, los de la Asociación Mundial, Consejo Mundial, Organización Mundial y la Federación Internacional de Boxeo.

Crawford se hizo cargo de todos esos cinturones que le conferían el 'título' de campeón absoluto del peso Supermedio. Sin embargo, hace pocas semanas sorprendía a todos al anunciar su retirada definitiva del boxeo, lo que dejaba vacantes todos estos títulos.

La Federación Internacional de Boxeo (IBF) ha sido la primera en reaccionar y daba esta pasada semana una 'alegría' a Saúl Canelo Álvarez, vuelve a ser aspirante titular para recuperar el cinturón de esa asociación. "La IBF recibió la confirmación oficial el 23 de diciembre de que Terence Crawford se ha retirado del boxeo, dejando vacante el título supermedio de la IBF. Los logros de Crawford en el boxeo son notables y la IBF se enorgullece de que haya sido nuestro campeón. Su legado, marcado por su dedicación y su incansable búsqueda de la grandeza, inspirará a muchos boxeadores durante años. Felicitamos a Terence por una carrera excepcional y extraordinaria, y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos", afirmaba el comunicado en el que confirmaban este hecho.

La IBF ha sido la primera en señalar a Canelo Álvarez

A continuación declaraba cuál era el paso a dar. "La IBF procederá a solicitar la disponibilidad y a ordenar que los dos principales aspirantes disponibles en el ránking supermedio negocien boxear por el título vacante", indicaba esta organización. Esos dos púgiles que ocupan las dos primeras plazas son el invicto boxeador cubano Osley Iglesias y el mexicano Canelo Álvarez.

Pero es que Canelo, que se operó del codo nada más acabar su pelea con Crawford y confirmó que no estaría disponible hasta primeros de 2026, tendría la misma petición de las otras asociaciones, ya que está arriba en el ránking después de caer frente al púgil norteamericano y tendría que luchar con José Armando Resendiz por el título de la WBA, con Christian Mbilli en la WBC, Diego Pacheco en The Ring, Hamzah Sheeraz en la WBO... Una locura.

Camille Estephan, promotor de Osley Iglesias, ya ha movido ficha para que sea su representado el que pelee con el mexicano. “La FIB ordenó oficialmente: Iglesias vs Canelo. Comienza el próximo capítulo. Hablar de terminar el año por todo lo alto”, publicó en redes.

Saúl Canelo Álvarez, por su parte, no se ha manifestado sobre qué hará ahora, pero las presiones para que se suba al ring muy pronto ante alguno de los púgiles que quieren ser campeones ya ha empezado. Un regalo de Navidad que no se sabe cómo le habrá sentado.