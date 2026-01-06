Calendario de eventos deportivos de 2026: Mundial de fútbol, Tour, final NBA, Champions...
En 2025 no hubo grandes eventos deportivos, pero 2026 será totalmente distinto con la disputa del Mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos de Invierno
El gran evento del 2025 en el mundo del deporte fue quizás la disputa del primer gran Mundial de Clubes de fútbol de la historia. Una competición reinventada por la FIFA pero que no tuvo mucha aceptación entre el público. Al margen de eso, no hubo ningún gran evento mundial más allá de los que hay todos los años, algo que cambiará en el 2026.
El nuevo año arrancará fuerte con la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, aunque millones de personas en el planeta tienen la vista puesta en el próximo mes de junio y julio, cuando se disputará el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.
Además, sin Juegos Olímpicos ni Mundiales al aire libre, el atletismo afronta un año diferente con el primer Mundial Ultimate en Budapest (Hungría) como principal novedad dentro del calendario internacional.
A continuación repasamos, mes a mes, los eventos deportivos más destacados de año. Sabedores de que seguro nos dejamos algo en el tintero ya que, afortunadamente, el deporte es tan amplio que siempre habrá mucho más que ver y disfrutar.
ENERO
- 1-18 Copa África (sigue hasta el 18 de enero, final) (Fútbol)
- 1 Saltos esquí Garmisch-Partenkirchen (ALE)
- 3-17 Rally Dakar, en Arabia Saudí (Motor)
- 7 Semifinales de la Supercopa de España, en Yeda: Barcelona-Athletic (Fútbol)
- 8 Semifinales de la Supercopa de España, en Yeda: At. Madrid-R. Madrid
- 10 Mundiales de cross, en Tallahasee (USA) (Atletismo)
- 10-25 Europeo masculino de Waterpolo, en Belgrado
- 11 Final de la Supercopa España, en Yeda (Fútbol)
- 13-15 Octavos de final de la Copa del Rey (Fútbol)
- 15-01 feb Europeo masculino de Balonmano, en DIN, NOR y SUE
- 18-01 feb Open de Australia (Tenis)
- 18-08 feb Europeo masculino de Fútbol sala, en Letonia, Lituania y Eslovenia
- 22-25 WRC Rally Montecarlo (Motor)
- 22-25 Mundiales vuelo, en Oberstdorf (ALE) (Saltos esquí)
- 25 Medio maratón de Sevilla (Atletismo)
- 26-05 feb Europeo femenino de Waterpolo, en Funchal (POR)
- 28 Semifinales del Mundial femenino de clubes de Fútbol, en Brentford (GBR)
FEBRERO
- 1-5 Europeo de ciclismo en pista, en Konya (TUR)
- 4 Cuartos de final de la Copa del Rey. (Fútbol)
- 4-7 LIV Riad (ARA) (Golf)
- 5-8 Clasificatorias de la Copa Davis (Tenis)
- 5-14 mar Torneo Seis Naciones. (Rugby)
- 6-22 Juegos Olímpicos Invierno Milán-Cortina (ITA)
- 8 Super Bowl LX de la NFL, en Santa Clara (USA) (Fútbol americano)
- 8-14 WTA 1.000 Doha (Tenis)
- 11 Ida de las semifinales de la Copa del Rey (Fútbol)
- 11-15 Europeos por equipos de Bádminton, en Estambul
- 13-15 All Stars de la NBA, en California (Baloncesto)
- 17-18 Ida de los play-off de la Champions League (Fútbol)
- 18-21 Copa del Rey de Baloncesto, en Valencia.
- Ida de los play-off de la Europa League (Fútbol)
- 19 Ida de los play-off de la Conference League (Fútbol)
- 19 Ida de la final de la Recopa Sudamericana (Fútbol)
- 21-22 Superbike, en Australia (Motor)
- 24-25 Vuelta de los play-off de la Champions League (Fútbol)
- 26 Vuelta de los play-off de la Europa League (Fútbol)
- 26 Vuelta de los play-off de la Conference League (Fútbol)
- 26 Vuelta de la final de la Recopa Sudamericana (Fútbol)
- 26 Maratón de Sevilla (Atletismo)
- 27-1 marzo Campeonato de España de atletismo de pista cubierta, en Valencia
MARZO
- 1. GP Tailandia de MotoGP (Inicio del mundial)
- 4 Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (Fútbol)
- 4 Primera fase de la Copa Sudamericana (Fútbol)
- 4-15 Masters 1.000 Indian Wells (USA) (Tenis)
- 4-15 WTA 1.000 Indian Wells (USA) (Tenis)
- 6-15 Juegos Paralímpicos de invierno en Milán Cortina (ITA)
- 8 GP Tailandia de F1 (Inicio del mundial)
- 10-11 Ida de los octavos de final de la Champions League (Fútbol)
- 12 Ida de los octavos de final de la Europa League (Fútbol)
- 12 Ida de los octavos de final de la Conference League (Fútbol)
- 15 Gran Premio de China de Fórmula 1
- 17-18 Vuelta de los octavos de final de la Champions League (Fútbol)
- 18 Sorteos fase grupos copas Libertadores y Sudamericana.
- 19 Vuelta de los octavos de final de la Europa League (Fútbol)
- 19 Vuelta de los octavos de final de la Conference League (Fútbol)
- 21 World Tour de Ciclismo Milán-San Remo
- 22 Gran Premio Brasil de MotoGP
- 24 500 Millas Indianápolis (Motor)
- 25 Inicio de las Grandes Ligas de Béisbol en EEUU
- 27 Finalissima: Argentina-España, en Doha (CAT) (Fútbol)
- 29 Gran Premio de Japón de Fórmula 1
- 29 Gran Premio EEUU de MotoGP
ABRIL
- 5-12 Masters 1.000 Montecarlo (Tenis)
- 7-8 Ida de los cuartos de final de la Champions League (Fútbol)
- 7-12 Europeos de Bádminton, en Huelva
- 8-27 may Fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana (Fútbol)
- 9 Ida de los cuartos de final de la Europa League (Fútbol)
- 9 Ida de los cuartos de final de la Conference League (Fútbol)
- 9-12 Masters (major masculino), en Augusta (Golf)
- 12 GP Baréin de F1
- 12 GP Catar de MotoGP
- 12 Fin de la temporada regular en la NBA (Baloncesto)
- 14-15 Vuelta de los cuartos de final de la Champions League (Fútbol)
- 14-17 ‘Play-in’ de la NBA
- 16 Vuelta de los cuartos de final de la Europa League (Fútbol)
- 16 Vuelta de los cuartos de final de la Conference League (Fútbol)
- 16-19 Europeo de Jugo, en Tiflis.
- 18- mayo Play-offs de la NBA
- 19 GP Arabia Saudí de F1
- 21-3. WTA 1.000 Madrid (Tenis)
- 22 World Tour. Flecha Valona (Ciclismo)
- 22-03 mayo Masters 1.000 Mutua Madrid Open (Tenis)
- 23-26 WRC Rally España-Islas Canarias (Motor)
- 25 Final Copa del Rey de Fútbol, en Sevilla (POR CONFIRMARSE).
- 26 GP España de MotoGP, en Jerez.
- 28-29 Ida de las semifinales de la Champions League (Fútbol)
- 30 Ida de las semifinales de la Europa League (Fútbol)
- 30 Ida de las semifinales de la Conference League (Fútbol)
MAYO
- 3 GP Miami de F1
- 5-6 Vuelta de las semifinales de la Champions League (Fútbol)
- 5-17 WTA 1.000 Roma (Tenis)
- 6-17 Masters 1.000 Roma (Tenis)
- 7 Vuelta de las semifinales de la Europa League (Fútbol)
- 7 Vuelta de las semifinales de la Conference League (Fútbol)
- 8-31 Giro de Italia (Ciclismo)
- 10 GP Francia de Moto GP
- 14-17 PGA Championship (major masculino) (Golf)
- 15-31 Mundial de Hockey Hielo, en Suiza
- 16-1 jun. Europeo masculino sub-17, en Estonia (Fútbol)
- 17 GP Cataluña de MotoGP
- 20 Final de la Europa League, en Estambul (Fútbol)
- 20-24 Europeos de Karate, en Fráncfort (ALE).
- 22-24 Fase final de la Euroliga, en Atenas (Baloncesto)
- 23 Final de la Liga de Campeones femenina (Fútbol)
- 24 GP Canadá de F1
- 24-7 jun. Roland Garros (Tenis)
- 27 Final de la Conference League, en Leipzig (Fútbol)
- 30 Final de la Champions League, en Budapest (Fútbol)
- 31 GP Italia de MotoGP
JUNIO
- 2-28. Baloncesto. Play.off Liga Endesa (Baloncesto)
- 3 Sorteo de los octavos de final y fases posteriores de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana (Fútbol)
- 4-7 LIV Andalucía en Valderrama (Golf)
- 5-22 NBA. Finales de la NBA (Baloncesto)
- 7 GP Mónaco de F1
- 7 GP Hungría de MotoGP
- 11-19 jul. Mundial de Fútbol, en EEUU, Canadá y México
- 13-14 Europeos de Triatlón, en Tarragona.
- 14 F1. GP España de F1
- 15 España-Cabo Verde (18.00 horas) en el Mundial de Fútbol
- 21 España-Arabia Saudí (18.00 horas) en el Mundial de Fútbol
- 21 GP Rep. Checa de MotoGP
- 27 España-Uruguay (02.00 horas) en el Mundial de Fútbol
- 28 GP Austria de F1
- 28 GP Países Bajos de MotoGP
- 28-11 jul. Europeo masculino sub-19 de Fútbol, en Gales.
- 29-12 jul. Wimbledon (Tenis)
JULIO
- 4-26. Ciclismo. Tour de Francia (Ciclismo)
- 5 GP Gran Bretaña de F1
- 10-12 Mundiales de Taekwondo, en Gimcheon (KOR)
- 12 GP Alemania de MotoGP
- 19 Final del Mundial de Fútbol, en EE.UU., Canadá y México (21.00 horas).
- 19 GP Bélgica de F1
- 24-26 Campeonato de España de Atletismo al aire libre, en Málaga
- 25 All Stars de la WNBA, en Chicago (USA) (baloncesto)
- 26 GP Hungría de F1
- 31-5 ago. Europeos de natación, natación artística, saltos y aguas abiertas, en París
AGOSTO
- 9 GP Gran Bretaña de MotoGP
- 10-16 Europeos de Atletismo, en Birmingham (GBR)
- 11-23 Hípica. Mundiales de Hípica, en Aquisgrán (ALE)
- 12-16 Mundiales de Gimnasia rítmica, en Fráncfort (ALE)
- 17-23 Mundiales de Bádminton, en Nueva Deli.
- 22-11 sep. Vuelta Ciclista a España
- 23 GP Países Bajos de F1
- 24-30 Mundiales de Remo, en Amsterdam (NED).
- 27-30 Final del PGA Tour, en Atlanta (EEUU) (Golf)
- 30 GP Aragón de MotoGP
- 31-13 sep. US Open (Tenis)
SEPTIEMBRE
- 4-14 Mundial femenino, en Alemania
- 5-27 Mundial masculino sub-20 de Fútbol, en Polonia
- 6 GP Italia de F1
- 11-13 Mundial ‘Ultimate’ de Atletismo, Budapest (HUN)
- 12-26 Juegos Sudamericanos en Argentina
- 13 GP Madrid de F1
- 13 GP San Marino de MotoGP
- 20 GP Austria de MotoGP
- 23-27 Finales Series Mundiales de Triatlón, en Pontevedra
- 26 GP Azerbaiyán de F1
OCTUBRE
- 4 GP Japón de MotoGP
- 4-10 Mundiales de. Judo, en Bakú.
- 8-11 Abierto de España de Golf, en Madrid
- 11 GP Singapur de F1
- 11 GP Indonesia de MotoGP
- 11-18 Europeos de Tenis de mesa, en Liubliana (SLO)
- 17-18 Superbike España (Jerez) (Motor)
- 25 GP EE.UU. (Austin) de F1
- 25 GP Australia de MotoGP
NOVIEMBRE
- 1 GP México de F1
- 1 GP Malasia de MotoGP
- 7-14 Finales WTA, en Riad (Arabia Saudí) (Tenis)
- 8 GP Brasil de F1
- 12-15 Final del DP World Tour, en Dubái (Golf)
- 15 GP Portugal de MotoGP
- 21 GP Las Vegas (EE.UU.) de F1
- 21 Final de la Copa Sudamericana (Fútbol)
- 22 GP Valencia de MotoGP (Final de temporada)
- 24-29 Finales de la Copa Davis Bolonia (Italia) (Tenis)
- 28 Final de la Copa Libertadores (Fútbol)
- 29 GP Catar de F1
DICIEMBRE
- 3-20 Europeo femenino de Balonmano, en CZE, POL, ROU, SVK y TUR
- 6 GP Abu Dabi de F1 (Final de temporada)
- 6 Maratón de Valencia (Atletismo)
- 8-20 Final de las Series Mundiales de Surf, en Hawai (EEUU)