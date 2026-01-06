Calendario de eventos deportivos de 2026: Mundial de fútbol, Tour, final NBA, Champions...

En 2025 no hubo grandes eventos deportivos, pero 2026 será totalmente distinto con la disputa del Mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos de Invierno

El gran evento del 2025 en el mundo del deporte fue quizás la disputa del primer gran Mundial de Clubes de fútbol de la historia. Una competición reinventada por la FIFA pero que no tuvo mucha aceptación entre el público. Al margen de eso, no hubo ningún gran evento mundial más allá de los que hay todos los años, algo que cambiará en el 2026.

El nuevo año arrancará fuerte con la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, aunque millones de personas en el planeta tienen la vista puesta en el próximo mes de junio y julio, cuando se disputará el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

Además, sin Juegos Olímpicos ni Mundiales al aire libre, el atletismo afronta un año diferente con el primer Mundial Ultimate en Budapest (Hungría) como principal novedad dentro del calendario internacional.

A continuación repasamos, mes a mes, los eventos deportivos más destacados de año. Sabedores de que seguro nos dejamos algo en el tintero ya que, afortunadamente, el deporte es tan amplio que siempre habrá mucho más que ver y disfrutar.

ENERO

1-18 Copa África (sigue hasta el 18 de enero, final) (Fútbol)

1 Saltos esquí Garmisch-Partenkirchen (ALE)

3-17 Rally Dakar, en Arabia Saudí (Motor)

7 Semifinales de la Supercopa de España, en Yeda: Barcelona-Athletic (Fútbol)

8 Semifinales de la Supercopa de España, en Yeda: At. Madrid-R. Madrid

10 Mundiales de cross, en Tallahasee (USA) (Atletismo)

10-25 Europeo masculino de Waterpolo, en Belgrado

11 Final de la Supercopa España, en Yeda (Fútbol)

13-15 Octavos de final de la Copa del Rey (Fútbol)

15-01 feb Europeo masculino de Balonmano, en DIN, NOR y SUE

18-01 feb Open de Australia (Tenis)

18-08 feb Europeo masculino de Fútbol sala, en Letonia, Lituania y Eslovenia

22-25 WRC Rally Montecarlo (Motor)

22-25 Mundiales vuelo, en Oberstdorf (ALE) (Saltos esquí)

25 Medio maratón de Sevilla (Atletismo)

26-05 feb Europeo femenino de Waterpolo, en Funchal (POR)

Europeo femenino de Waterpolo, en Funchal (POR) 28 Semifinales del Mundial femenino de clubes de Fútbol, en Brentford (GBR)

FEBRERO

1-5 Europeo de ciclismo en pista, en Konya (TUR)

4 Cuartos de final de la Copa del Rey. (Fútbol)

4-7 LIV Riad (ARA) (Golf)

5-8 Clasificatorias de la Copa Davis (Tenis)

5-14 mar Torneo Seis Naciones. (Rugby)

6-22 Juegos Olímpicos Invierno Milán-Cortina (ITA)

8 Super Bowl LX de la NFL, en Santa Clara (USA) (Fútbol americano)

8-14 WTA 1.000 Doha (Tenis)

11 Ida de las semifinales de la Copa del Rey (Fútbol)

11-15 Europeos por equipos de Bádminton, en Estambul

13-15 All Stars de la NBA, en California (Baloncesto)

17-18 Ida de los play-off de la Champions League (Fútbol)

18-21 Copa del Rey de Baloncesto, en Valencia.

18 Ida de los play-off de la Europa League (Fútbol)

19 Ida de los play-off de la Conference League (Fútbol)

19 Ida de la final de la Recopa Sudamericana (Fútbol)

21-22 Superbike, en Australia (Motor)

24-25 Vuelta de los play-off de la Champions League (Fútbol)

26 Vuelta de los play-off de la Europa League (Fútbol)

26 Vuelta de los play-off de la Conference League (Fútbol)

26 Vuelta de la final de la Recopa Sudamericana (Fútbol)

26 Maratón de Sevilla (Atletismo)

Maratón de Sevilla (Atletismo) 27-1 marzo Campeonato de España de atletismo de pista cubierta, en Valencia

MARZO

1. GP Tailandia de MotoGP (Inicio del mundial)

4 Vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (Fútbol)

4 Primera fase de la Copa Sudamericana (Fútbol)

4-15 Masters 1.000 Indian Wells (USA) (Tenis)

4-15 WTA 1.000 Indian Wells (USA) (Tenis)

6-15 Juegos Paralímpicos de invierno en Milán Cortina (ITA)

8 GP Tailandia de F1 (Inicio del mundial)

10-11 Ida de los octavos de final de la Champions League (Fútbol)

12 Ida de los octavos de final de la Europa League (Fútbol)

12 Ida de los octavos de final de la Conference League (Fútbol)

15 Gran Premio de China de Fórmula 1

17-18 Vuelta de los octavos de final de la Champions League (Fútbol)

18 Sorteos fase grupos copas Libertadores y Sudamericana.

19 Vuelta de los octavos de final de la Europa League (Fútbol)

19 Vuelta de los octavos de final de la Conference League (Fútbol)

21 World Tour de Ciclismo Milán-San Remo

22 Gran Premio Brasil de MotoGP

24 500 Millas Indianápolis (Motor)

25 Inicio de las Grandes Ligas de Béisbol en EEUU

27 Finalissima: Argentina-España, en Doha (CAT) (Fútbol)

29 Gran Premio de Japón de Fórmula 1

29 Gran Premio EEUU de MotoGP

ABRIL

5-12 Masters 1.000 Montecarlo (Tenis)

7-8 Ida de los cuartos de final de la Champions League (Fútbol)

7-12 Europeos de Bádminton, en Huelva

8-27 may Fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana (Fútbol)

9 Ida de los cuartos de final de la Europa League (Fútbol)

9 Ida de los cuartos de final de la Conference League (Fútbol)

9-12 Masters (major masculino), en Augusta (Golf)

12 GP Baréin de F1

12 GP Catar de MotoGP

12 Fin de la temporada regular en la NBA (Baloncesto)

14-15 Vuelta de los cuartos de final de la Champions League (Fútbol)

14-17 'Play-in' de la NBA

16 Vuelta de los cuartos de final de la Europa League (Fútbol)

16 Vuelta de los cuartos de final de la Conference League (Fútbol)

16-19 Europeo de Jugo, en Tiflis.

18- mayo Play-offs de la NBA

19 GP Arabia Saudí de F1

21-3. WTA 1.000 Madrid (Tenis)

22 World Tour. Flecha Valona (Ciclismo)

22-03 mayo Masters 1.000 Mutua Madrid Open (Tenis)

23-26 WRC Rally España-Islas Canarias (Motor)

25 Final Copa del Rey de Fútbol, en Sevilla (POR CONFIRMARSE).

26 GP España de MotoGP, en Jerez.

28-29 Ida de las semifinales de la Champions League (Fútbol)

30 Ida de las semifinales de la Europa League (Fútbol)

30 Ida de las semifinales de la Conference League (Fútbol)

MAYO

3 GP Miami de F1

5-6 Vuelta de las semifinales de la Champions League (Fútbol)

5-17 WTA 1.000 Roma (Tenis)

6-17 Masters 1.000 Roma (Tenis)

7 Vuelta de las semifinales de la Europa League (Fútbol)

7 Vuelta de las semifinales de la Conference League (Fútbol)

8-31 Giro de Italia (Ciclismo)

10 GP Francia de Moto GP

14-17 PGA Championship (major masculino) (Golf)

15-31 Mundial de Hockey Hielo, en Suiza

16-1 jun. Europeo masculino sub-17, en Estonia (Fútbol)

17 GP Cataluña de MotoGP

20 Final de la Europa League, en Estambul (Fútbol)

20-24 Europeos de Karate, en Fráncfort (ALE).

22-24 Fase final de la Euroliga, en Atenas (Baloncesto)

23 Final de la Liga de Campeones femenina (Fútbol)

24 GP Canadá de F1

24-7 jun. Roland Garros (Tenis)

27 Final de la Conference League, en Leipzig (Fútbol)

30 Final de la Champions League, en Budapest (Fútbol)

31 GP Italia de MotoGP

JUNIO

2-28. Play.off Liga Endesa (Baloncesto)

3 Sorteo de los octavos de final y fases posteriores de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana (Fútbol)

4-7 LIV Andalucía en Valderrama (Golf)

5-22 Finales de la NBA (Baloncesto)

7 GP Mónaco de F1

7 GP Hungría de MotoGP

11-19 jul. Mundial de Fútbol, en EEUU, Canadá y México

13-14 Europeos de Triatlón, en Tarragona.

14 GP España de F1

15 España-Cabo Verde (18.00 horas) en el Mundial de Fútbol

21 España-Arabia Saudí (18.00 horas) en el Mundial de Fútbol

21 GP Rep. Checa de MotoGP

27 España-Uruguay (02.00 horas) en el Mundial de Fútbol

28 GP Austria de F1

28 GP Países Bajos de MotoGP

28-11 jul. Europeo masculino sub-19 de Fútbol, en Gales.

29-12 jul. Wimbledon (Tenis)

JULIO

4-26. Tour de Francia (Ciclismo)

5 GP Gran Bretaña de F1

10-12 Mundiales de Taekwondo, en Gimcheon (KOR)

12 GP Alemania de MotoGP

19 Final del Mundial de Fútbol, en EE.UU., Canadá y México (21.00 horas).

19 GP Bélgica de F1

24-26 Campeonato de España de Atletismo al aire libre, en Málaga

25 All Stars de la WNBA, en Chicago (USA) (baloncesto)

26 GP Hungría de F1

GP Hungría de F1 31-5 ago. Europeos de natación, natación artística, saltos y aguas abiertas, en París

AGOSTO

9 GP Gran Bretaña de MotoGP

10-16 Europeos de Atletismo, en Birmingham (GBR)

11-23 Mundiales de Hípica, en Aquisgrán (ALE)

12-16 Mundiales

Mundiales de Gimnasia rítmica, en Fráncfort (ALE) 17-23 Mundiales de Bádminton, en Nueva Deli.

Mundiales de Bádminton, en Nueva Deli. 22-11 sep. Vuelta Ciclista a España

Vuelta Ciclista a España 23 GP Países Bajos de F1

GP Países Bajos de F1 24-30 Mundiales de Remo, en Amsterdam (NED).

Mundiales de Remo, en Amsterdam (NED). 27-30 Final del PGA Tour, en Atlanta (EEUU) (Golf)

Final del PGA Tour, en Atlanta (EEUU) (Golf) 30 GP Aragón de MotoGP

GP Aragón de MotoGP 31-13 sep. US Open (Tenis)

SEPTIEMBRE

4-14 Mundial femenino, en Alemania

Mundial femenino, en Alemania 5-27 Mundial masculino sub-20 de Fútbol, en Polonia

Mundial masculino sub-20 de Fútbol, en Polonia 6 GP Italia de F1

GP Italia de F1 11-13 Mundial ‘Ultimate’ de Atletismo, Budapest (HUN)

Mundial ‘Ultimate’ de Atletismo, Budapest (HUN) 12-26 Juegos Sudamericanos en Argentina

Juegos Sudamericanos en Argentina 13 GP Madrid de F1

13 GP San Marino de MotoGP

GP San Marino de MotoGP 20 GP Austria de MotoGP

GP Austria de MotoGP 23-27 Finales Series Mundiales de Triatlón, en Pontevedra

Finales Series Mundiales de Triatlón, en Pontevedra 26 GP Azerbaiyán de F1

OCTUBRE

4 GP Japón de MotoGP

GP Japón de MotoGP 4-10 Mundiales de. Judo, en Bakú.

Mundiales de. Judo, en Bakú. 8-11 Abierto de España de Golf, en Madrid

Abierto de España de Golf, en Madrid 11 GP Singapur de F1

GP Singapur de F1 11 GP Indonesia de MotoGP

GP Indonesia de MotoGP 11-18 Europeos de Tenis de mesa, en Liubliana (SLO)

Europeos de Tenis de mesa, en Liubliana (SLO) 17-18 Superbike España (Jerez) (Motor)

Superbike España (Jerez) (Motor) 25 GP EE.UU. (Austin) de F1

GP EE.UU. (Austin) de F1 25 GP Australia de MotoGP

NOVIEMBRE

1 GP México de F1

GP México de F1 1 GP Malasia de MotoGP

GP Malasia de MotoGP 7-14 Finales WTA, en Riad (Arabia Saudí) (Tenis)

Finales WTA, en Riad (Arabia Saudí) (Tenis) 8 GP Brasil de F1

GP Brasil de F1 12-15 Final del DP World Tour, en Dubái (Golf)

Final del DP World Tour, en Dubái (Golf) 15 GP Portugal de MotoGP

GP Portugal de MotoGP 21 GP Las Vegas (EE.UU.) de F1

GP Las Vegas (EE.UU.) de F1 21 Final de la Copa Sudamericana (Fútbol)

Final de la Copa Sudamericana (Fútbol) 22 GP Valencia de MotoGP (Final de temporada)

GP Valencia de MotoGP (Final de temporada) 24-29 Finales de la Copa Davis Bolonia (Italia) (Tenis)

Finales de la Copa Davis Bolonia (Italia) (Tenis) 28 Final de la Copa Libertadores (Fútbol)

Final de la Copa Libertadores (Fútbol) 29 GP Catar de F1

DICIEMBRE