Tolito Aguirre desvela una de las pocas incógnitas que quedaban en el circuito masculino de pádel

El jugador argentino, que terminó la temporada jugando junto a su compatriota Alex Chozas, se une a Álex Arroyo para 2026

Mientras que en el circuito femenino se esperan muchos cambios en los puestos que van del 5 al 10 antes de que en febrero comience el Premier Pádel Tour, en el circuito masculino ya quedó casi todo definido con el final de la pasada campaña, en la que se anunciaron todos los cambios importantes que variarán totalmente el ránking de parejas.

No obstante, quedaba por saber alguna de las parejas que aparecerán como cabezas de serie. En este caso, quien jugará junto a uno de Los Mágicos, Tolito Aguirre, que empieza la temporada con la presión de tener que defender en las primeras semanas los puntos que logró el pasado año con las finales de los P2 de Gijón y Cancún.

Aguirre, tras separarse de Gonza Alfonso mediada la temporada 2025, tuvo varios compañeros antes de asentarse en las últimas semanas junto a su compatriota Alex Chozas, con el que alcanzó los cuartos de final del Mundial disputado en Kuwait y se proclamó campeón en el FIP Silver San Martín - Mendoza, disputado en tierras argentinas en donde derrotaron en la final a sus compatriotas Puppo y Maldonado.

Pese a los buenos resultados, la pareja argentina no seguirá junta y Aguirre ha anunciado que este año formará pareja con el español Álex Arroyo. El argentino ocupa actualmente el puesto número 19 del ránking FIP, ya que a los títulos y finales antes señalados unió los triunfos en 2025 en el FIP Gold de Portugal Paredes y en el FIP Platinum de Puebla.

Mientras, Alex Arroyo ocupa el puesto 26 después de haber ganado este año pasado el FIP Silver Antalya y haber alcanzado por tres veces los cuartos de final de torneos del circuito Premier Pádel (Major de Qatar, P1 de Buenos Aires y Major de Italia). El valenciano acabó la temporada jugando junto al 'emiratí' Iñigo Jofre. Arroyo había acabado 2024 como 18 del mundo y espera recuperar posiciones junto a su nueva pareja.

Tolito Aguirre y Alex Arroyo, en el Top-16

Tolito Aguirre y Alex Arroyo partirán en el Top-16 y tienen como objetivo en este arranque alcanzar el mayor número de veces unos cuartos de final que les permita ir creciendo en el ránking FIP. "Misma ilusión, mismo objetivo. Con muchas ganas de empezar este 2026", publicaron ambos jugadores en las redes sociales, donde confirmaron su unión para la nueva temporada que arranca en unas semanas.

Hay que recordar que Alex Chozas se unirá al joven Tino Libaak y que Iñigo Jofre aún no ha desvelado quien será su nueva compañero tras separarse de Alex Arroyo y después de haber hecho lo propio con Juan Tello a comienzos del pasado año.