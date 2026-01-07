Valencia Basket - Mónaco: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Prueba de altura para el Valencia Basket ante un Mónaco que ya ha puesto la velocidad de crucero en la Euroliga

El colíder de la Euroliga, Valencia Basket, se las ve con uno de los rivales más exigentes con la intención de seguir firme en su fortín del Roig Arena. El vigente subcampeón de la máxima competición continental, el Mónaco, ya demostró su potencial en las últimas jornadas del año al derrotar de forma consecutiva al Real Madrid y al Barça, al que le infligió su primera derrota en casa con Xavi Pascual al mando.

Ya con Nikola Mirotic totalmente asentado, el conjunto que adiestra Spanoulis ha elevado su nivel y está rindiendo a un nivel que le hace contar como claro favorito para alzarse este año con la Euroliga. A los Mike James, Okobo, Theis, Diallo... ha unido la magia del montenegrino, que se decantó por la oferta monegasca para tratar de ganar al fin la Euroliga, un título que le falta en su carrera pese a haber jugado dos finales.

El equipo de Pedro Martínez llega de superar a domicilio este martes al Estrella Roja en su propia pista. Era su quinta victoria para los levantinos en otros tantos encuentros, en apenas diez días, entre la competición continental y la ACB.

El técnico catalán, como en los últimos encuentros, tiene disponibles a sus quince jugadores disponibles, por lo que deberá hacer tres descartes. El escolta Isaac Nogués y el interior Yankuba Sima son dos habituales en la Euroliga. En Belgrado les acompañó Josep Puerto.

Se cruzan el equipo más anotador del torneo, el Mónaco, ante un Valencia Basket que es el tercero, por lo que se prevé un duelo espectacular marcado por los ataques.

A qué hora es el Valencia Basket - Mónaco de la jornada 21 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Mónaco, perteneciente a la jornada 21 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 8 de enero a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Mónaco de la jornada 21 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Mónaco se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.