Guarino ve a España con opciones "de podio" en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El patinador barcelonés cree que sus compañeros de danza puede dar la campanada y él espera lo máximo en estos Juegos: "Voy con muchos nervios, pero con una gran ilusión"

España se muestra más ambiciosa que nunca ante los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. Nunca había tenido una delegación tan importante como la que presumiblemente va a presentar, va a estrenarse en deportes en los que nunca ha competido y contará con un amplio abanico de posibilidades.

El patinaje es el mejor ejemplo. Hasta siete patinadores representarán a España en Milán-Cortina 2026, cinco de patinaje artístico y dos de patinaje de velocidad. Entre los primeros está Tomás Guarino, seis veces campeón nacional, que llega ilusionado a la cita olímpica, pese a que no parte entre los favoritos.

"Entro en competición el 10 de febrero y espero conectar bien los saltos con el resto del programa y, si consiguiera mantener una buena actuación en el disco corto y el disco largo, sería lo máximo. (...) Voy con muchos nervios, pero con una gran ilusión", asegura el barcelonés en una entrevista a EFE, donde detalla cuáles van a ser sus principales contrincantes: "Hay grandes rivales como los americanos, los japoneses y ahora los rusos, que son una potencia, además de Italia o Francia, que son súper fuertes y tienen veinte veces más de instalaciones" que en España.

El patinaje español apunta alto

Guarino, que acabó 19º en el Campeonato de Europa de 2025 celebrado en Tallin (Estonia), tiene una nueva cita contiental en enero que le servirá para foguearse de cara a los Juegos. "Será la segunda semana de enero en Inglaterra y me gustaría acabar de mejorar el lado técnico, sobre todo en los saltos porque hablar de podium son palabras mayores", reconocía.

El patinador español tiene claro que siempre quiere "optar a lo máximo", pero que no es fácil lograr avanzar cuando las dificultades son tantas. El presidente de la Real Federación Española Deportes de Hielo, Frank González, pedía hace unos días la creación de un Centro de Alto Rendimiento (CAR) y nuevas instalaciones para que los atletas "no se tengan que ir fuera de su propio país". Algo que apoya el propio Guarino.

"De los cinco que vamos a las Olimpiadas tres tenemos la suerte de entrenar en Italia, pero otros dos están en Canadá, lo cual lo complica todo un poco. En cada ciudad de Italia, prácticamente, hay una pista o dos mientras nosotros hay dos o tres en Madrid, en Barcelona no hay ninguna, otra en Jaca de difícil acceso y otras dos más en Cataluña, pero para de contar", afirmaba el catalán, quien cree que esta falta de pistas frena la progresión de su deporte en España, de ahí que vea muy positivo la petición de su presidente. "Creo que somos la única Federación que no tiene instalaciones en los CAR, lo cual no es lógico porque ahora mismo, si no vives en Madrid o en dos o tres ciudades en las que puedes patinar, las pistas de hielo son inaccesibles porque a lo mejor montan una pista un mes durante el invierno como en Ceuta -donde se hizo la entrevista-, pero el resto del año no puedes", reflexionaba.

Guarino, optimista con España en los Juegos 2026

Con respecto a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, ve a España con opciones de dar la campanada en patinaje. "Nunca había tenido España una representación tan grande y ojalá sigamos creciendo, mejorando las posiciones y poder participar en eventos por equipo que sería fantástico", reconocía.

"Las parejas de danza lo están haciendo muy bien. Una ha recompuesto la pareja, pero es la segunda vez que van a unos Juegos y con los resultados que hicieron el año pasado y los que han realizado ahora se puede optar al top-10 seguro e incluso al top-5", afirmaba Guarino, quien no descarta ahí, incluso, que busquen "el podio".