Refuerzo de lujo para Beñat San José: llega Juan Bernat como agente libre al Eibar

La SD Eibar sorprende al mercado invernal con la incorporación del experimentado lateral Juan Bernat, que llega libre y listo para reforzar el carril izquierdo

La SD Eibar ha dado un golpe sobre la mesa con una incorporación que pocos veían venir. El club armero anunció la llegada de Juan Bernat, lateral izquierdo con amplia experiencia internacional, que se encontraba sin equipo desde el pasado verano. El futbolista valenciano firma hasta el final de la actual temporada, con una opción de ampliación por un año más, y ya ha superado el reconocimiento médico previo a su incorporación.

A sus 32 años, Bernat se convierte en el único movimiento del Eibar durante el mercado invernal, una ventana en la que la mayoría de equipos de LaLiga Hypermotion realizaron ajustes en sus plantillas. El conjunto guipuzcoano, que no había movido ficha durante el periodo oficial de fichajes, ha aprovechado la condición de agente libre del jugador para cerrar una operación estratégica.

Un perfil ofensivo para el carril izquierdo

Desde el club destacan que Bernat es un lateral zurdo veloz, con marcada tendencia ofensiva y capacidad para incorporarse al ataque. Su profundidad por banda y facilidad para asistir lo convierten en un recurso interesante para el esquema de Beñat San José, que suma así una pieza contrastada para reforzar el flanco izquierdo.

El defensor se sumará de inmediato a los entrenamientos en Ipurua con el objetivo de alcanzar cuanto antes el ritmo competitivo. Su llegada no solo aporta experiencia, sino también jerarquía en un vestuario que busca dar un paso adelante en la segunda mitad del campeonato.

Trayectoria de élite en Europa

El nuevo futbolista armero cuenta con un recorrido destacado en el fútbol continental. Formado en la cantera del Valencia CF, disputó 74 encuentros con el primer equipo antes de dar el salto al extranjero. Su rendimiento le abrió las puertas del Bayern de Múnich, donde vivió una etapa dorada entre 2014 y 2019.

Con el gigante alemán acumuló más de un centenar de partidos oficiales y conquistó cuatro Bundesligas, además de varias Supercopas y Copas nacionales. Posteriormente recaló en el Paris Saint-Germain, donde también fue protagonista durante varias campañas, sumando más de cien apariciones y ampliando su palmarés con cuatro t��tulos de Ligue 1, entre otros trofeos.

En cursos recientes, Bernat pasó por el Benfica y el Villarreal en calidad de cedido, antes de firmar en propiedad y posteriormente recalar en el Getafe CF, su última experiencia antes de quedar libre.

Experiencia internacional y liderazgo

Además de su bagaje en clubes de primer nivel, Juan Bernat fue internacional absoluto con la Selección Española, con la que disputó 11 encuentros y marcó un gol. En categorías inferiores también logró éxitos, incluyendo una Eurocopa sub-19.

Su llegada a Eibar supone la incorporación de un futbolista con 17 títulos oficiales en su palmarés, acostumbrado a competir en Champions League y en contextos de máxima exigencia. Para el conjunto armero, representa una apuesta por la experiencia y el talento contrastado en un momento clave de la temporada.

Una apuesta estratégica para el tramo final

El Eibar refuerza así una posición específica sin alterar en exceso su estructura financiera, al tratarse de un jugador libre. La operación, discreta pero ambiciosa, puede marcar diferencias en la lucha por los objetivos del club en la categoría de plata.

Con la llegada de Juan Bernat, Ipurua suma calidad, recorrido internacional y una pieza con vocación ofensiva que buscará relanzar su carrera en el fútbol español.