Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras los empates de Almería y Deportivo en la jornada 21 de Segunda división

Nueva jornada en LaLiga Hypermotion, donde los resultados del Zaragoza y el empate entre Deportivo y Las Palmas fueron los partidos más destacados

El Cádiz CF cerró la primera vuelta de LaLiga Hypermotion de manera sobresaliente, consolidándose como un firme candidato al ascenso tras vencer al Sporting de Gijón en el Nuevo Mirandilla. El equipo amarillo encadenó su segunda victoria consecutiva en casa tras sumar solo un punto en los cuatro partidos anteriores. La estrategia de Gaizka Garitano de mantener la continuidad del once titular resultó decisiva.

El marcador se abrió con un gol de García Pascual, rematando un córner ejecutado por Jorge More, y más tarde Brian Ocampo amplió la ventaja con un derechazo cruzado. Tabatadze cerró la cuenta antes de que Dubasin, de penalti, y Gaspar Campos, con un golazo por la escuadra, recortaran distancias. La combinación de eficacia ofensiva y solidez defensiva permitió al Cádiz sostener la victoria, dormir en puestos de playoffs y encarar la segunda vuelta con confianza.

Los resultados de LaLiga Hypermotion tras la jornada 21

Mirandés y Rayo Majadahonda se reparten los puntos

En Anduva, el Mirandés y el Rayo Majadahonda firmaron un empate 2-2 en un partido emocionante. Javi Hernández adelantó a los locales, pero Álex Muñoz igualó para el Rayo en un córner. La segunda parte fue intensa: Javi Hernández volvió a marcar, pero un penalti transformado por Sergio Arribas permitió que los visitantes rescataran un punto en los minutos finales. El Mirandés suma, pero sigue dejando escapar puntos en los instantes decisivos.

Empate sin goles entre Real Sociedad B y Albacete

El duelo en Zubieta entre Real Sociedad B y Albacete Balompié finalizó 0-0, reflejando un partido equilibrado y lleno de ocasiones, pero sin efectividad en la definición. Jefté tuvo dos oportunidades claras de cabeza, mientras que Job Ochieng vio anulado un gol por fuera de juego. El Albacete intentó reaccionar en la segunda mitad, pero Fraga estuvo impecable bajo los palos. Un encuentro de mucho esfuerzo, pero sin recompensa en el marcador para ambos equipos.

Las Palmas y Deportivo de La Coruña: espectáculo sin vencedor

En un choque vibrante en Gran Canaria, UD Las Palmas y Deportivo de La Coruña ofrecieron un partido lleno de alternativas, que terminó 2-2. Jesé Rodríguez destacó con un gol y un penalti provocado, mientras que Villares anotó de chilena para los visitantes. La segunda parte fue un ir y venir constante, con ambos equipos buscando la victoria hasta el último minuto. El resultado refleja el equilibrio y la ambición de ambos conjuntos en la lucha por los puestos altos.

Andorra y Cultural Leonesa empatan en Encamp

El Andorra y la Cultural Leonesa cerraron su encuentro con un 1-1 tras una jornada marcada por la nieve en Encamp, que retrasó el inicio. Luis Chacón abrió el marcador para los visitantes, y Josep Cerdà igualó en la segunda mitad. Con este resultado, ambos equipos mantienen la igualdad en la clasificación, reflejando la paridad y competitividad de la liga en esta primera vuelta.

La clasificación de LaLiga Hypermotion en la jornada 21