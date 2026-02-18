Miguel Loureiro confirma el problema del Deportivo de La Coruña en LaLiga Hypermotion: "No nos podemos conformar"

El zaguero del cuadro gallego compareció en rueda de prensa este miércoles y analizó los malos resultados ante rivales directos como Racing de Santander o Castellón y los positivos ante Las Palmas y Almería

El Deportivo de La Coruña de Antonio Hidalgo está viviendo un momento de irregularidad en LaLiga Hypermotion con tres triunfos y dos derrotas en las últimas cinco jornadas. Pero en el Deportivo de La Coruña preocupa más aún la falta de resultados ante rivales directos como son Castellón y Racing de Santander, primero y segundo respectivamente de la tabla. Sobre esto habló este miércoles Miguel Loureiro en sala de prensa y trató de buscar el lado positivo con los resultados ante otros rivales importantes como Almería y Las Palmas.

La debilidad del Deportivo de La Coruña ante Castellón y Racing de Santander

Loureiro trató de analizar los duelos que han vivido los gallegos ante rivales directos: "Es cierto que nos conseguimos ganar ni a Racing ni Castellón esta temporada. Creo que cada partido es muy diferente. Si analizamos los cuatro partidos que jugamos contra ellos no tienen nada que ver. Por ejemplo, si ponemos el caso de Las Palmas y Almería creo que los resultados fueron buenos. En los dos últimos contra Racing y Castellón en ninguno fuimos inferiores porque merecimos más".

Pero Loureiro apostó por no conformarse e ir a ganar, más aún sin son rivales directos: "No nos podemos conformar con esto porque queremos ganar y más si son rivales directos. Hay que analizar cada partido por separado porque siempre pasan cosas diferentes y no creo que exista un denominador común en las derrotas".

La distancia con el ascenso directo a Primera

Loureiro también pidió calma en relación a los cuatro puntos que tiene de desventaja el Deportivo de La Coruña con el ascenso directo que ahora mismo marca el Racing de Santander: "Queda muchísimo. No es tan importante estar ahí dentro, si no estar cerca y conseguir esa regularidad para no salir de esas posiciones en ningún momento. Hay que llegar con buenas sensaciones a la parte decisiva de la temporada. Queda mucho, hay que ser optimistas y mandar un mensaje positivo trabajando cada día para mejorar. Hay que sacar los máximos puntos posibles, pero sin estresarnos por la clasificación".

La dolorosa derrota ante el Castellón

Volviendo a lo que ocurrió el pasado fin de semana, Loureiro no escondió lo dura que fue la derrota ante el Castellón: "La verdad es que fue una derrota dura. Creo que competimos contra un Castellón que está haciendo las cosas muy bien. Fue un partido muy disputado, igualado y en el que conseguimos minimizar mucho lo que venía haciendo el Castellón. Nos duele mucho el partido porque nos sentíamos cómodos compitiendo. Una derrota contra un rival directo siempre duele y cuesta un poco más levantarse. Ya estamos en mitad de semana y miramos al sábado con ganas contra el Eibar".

Además en relación al Eibar, habló de la dureza del cuadro armero: "Siempre es un club que se hace fuerte en su campo. Es un estadio muy peculiar con unas características determinadas. Por mi experiencia en la categoría las veces que tuve que ir allí, es un campo muy difícil para jugar y competir. Creo que por ahí vienen sus diferencias de ser mejores en casa que fuera. Nosotros a la hora de preparar el partido no es algo que nos importe y nos influya. Hay que prestar atención a lo que hacen como grupo y creo que son un equipo bueno y bien entrenado. Será un partido difícil y que nos pondrán las cosas complicadas porque a medida que avanza la temporada los partidos se cierran más".