Ansotegi, al rtimo de Gorka Carrera y Ochieng, mejora la historia del Sanse en Segunda división

El técnico vasco lleva al filial de la Real Sociedad a un mejor registro de puntos tras 26 jornadas en comparación con sus números en la 2021/22 cuando apenas alcanzaba los 20 y terminó descendiendo a Primera RFEF

El filial de la Real Sociedad sigue tomándole el pulso a LaLiga Hypermotion o más bien se lo sigue echando. Este pasado lunes, en el duelo que sirvió para echar el cierre de la jornada 26 en Segunda división, el filial de la Real Sociedad recibía en un Estadio de Anoeta con una entrada ciertamente pobre, al Málaga de Funes.

El cuadro malacitano es uno de los equipos de moda de LaLiga Hypermotion y en caso de triunfo se auparían a la cuarta plaza de la clasificación. El Sanse vio como a los 10 minutos se le anulaba un gol y en el 15, como el Málaga se adelantaba gracias al gol de Larrubia.

La Real Sociedad B avanza con el acierto de Gorka Carrera y Ochieng

El Sanse de Ansotegi terminó remontando gracias a los goles de dos de sus jugadores más destacados de la temporada: Gorka Carrera y Ochieng. Los dos, productos de la cantera donostiarra, ya han debutado con el primer equipo de la Real Sociedad y no sería descartable que el próximo curso formen parte de pleno derecho de los de Matarazzo.

La Real Sociedad B se llevó los tres puntos y con ellos termin�� la 26 con 31, tres por encima de los puestos de descenso que ahora mismo marca el Real Valladolid. Sobre este hecho de encontrarse tres puntos por encima del descenso fue cuestionado Ansotegi en la rueda de prensa posterior al choque: "Es de valorar, y quiere decir que estamos compitiendo; nos hemos hecho a la categoría y estamos ahí, pero que nadie piense por eso ahora vayamos a relajarnos porque si no, nos van a pintar la cara seguro. Mi trabajo o el del staff es ese, que todos apretemos, estar al 100% todos los días, ser los mejores de lunes a viernes, y cuando toque, competir. Ese es el camino, luego el tiempo nos pondrá en nuestro sitio, pero el camino los tenemos claro".

Los datos que invitan al optimismo en el filial de la Real Sociedad

La última vez que el filial de la Real Sociedad estuvo en Segunda división fue en la temporada 2021/22. En aquel curso, los donostiarras no pudieron conseguir la permanencia en Segunda y terminaron descendiendo. Si comparamos los números de esa Real Sociedad B con la actual dirigida por Ansotegi, los datos son claramente favorables al plantel actual. En esa temporada el Sanse era penúltimo con 20 puntos, 14 goles a favor y 21 en contra. Actualmente los pupilos de Ansotegi suman los 31 citados anteriormente con 34 a favor y 36 en contra.

El ejemplo del filial del Villarreal

Si quiere tener un buen espejo en el que mirarse el Sanse, ese es el filial del Villarreal en la 2022/23. En ese curso, los groguets sumaban tes puntos más que el Sanse actual y no sin apuros, terminaron consiguiendo la permanencia en Segunda un año más con 50 puntos. El siguiente curso fue demasiado para el Villarreal B y terminó regresando a Primera RFEF aunque de momento el Sanse está enfocado en lograr la permanencia en su primera campaña desde su vuelta a Segunda.

El técnico de la Real Sociedad B valoró el paso al frente de sus jugadores en lo físico: "Un partido, cuando se pone fuerte y duro, en ese sentido hemos dado un paso, y estamos bien en esa pelea y en esas situaciones de estar atentos a segunda jugada; es parte muy importante del carácter competitivo del que hablamos".