La Real Sociedad renueva a su joven portero comodín con vistas al futuro

El joven meta Theo Folgado, con ficha de la Real Sociedad B, es un asiduo en las convocatorias de Ansotegi y Matarazzo, precisamente estará en San Mamés este miércoles con el primer equipo

La Real Sociedad ha anunciado en la tarde de hoy la renovación del portero Theo Folgado, nacido en Bayona en 2005 y que llegó a Zubieta en edad cadete. El meta francés amplía su vinculación contractual por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2028, después de que la pasada campaña jugara a préstamo en el Atlético Onubense de la Tercera RFEF.

Esta campaña es un asiduo en las listas de convocados tanto de Matarazzo como de Ansotegi, pero apenas está teniendo minutos. El meta de Bayona está siendo utilizado como comodín para ir tapando huecos ya sea en el Sanse cuando Fraga o Arana van citados con el primer equipo, o bien para hacer de tercer portero en el primer equipo cuando estos dos se quedan en la convocatoria de Ansotegi.

El meta recién renovado, por ejemplo, es uno de los citados para el importante duelo de este miércoles en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Athletic, junto a Álex Remiro y Fraga. Con esta renovación la Real Sociedad se asegura la continuidad de uno de sus porteros ante la posible salida el próximo verano de algunos de los porteros del Sanse, vacante que sería ocupada por el galo.

Folgado, forjado en Zubieta

El meta de Bayona aterrizó en San Sebastián en su etapa de cadete y desde entonces ha ido quemando etapas hasta llegar a la Real Sociedad C, equipo con el que tiene ficha actualmente, aunque la pasada temporada estuvo cedido en el filial del Recreativo de Huelva. Este verano regresó a Zubieta siendo utilizado en los tres primeros equipos aunque casi sin minutos, por ello el club donostiarra le premió con la disputa de la Premier League International Cup que juegan los futbolistas en edad sub 21. Hace dos temporadas también disputó la UEFA Youth League con el equipo juvenil de la Real Sociedad.

El arbitro del derbi vasco, decidido

El árbitro del comité murciano José María Sánchez arbitrará este miércoles el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad, duelo en el que Mario Melero López, del comité andaluz, actuará como árbitro VAR.El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó el equipo arbitral encabezado por Sánchez Martínez, que esta temporada dirigió a la Real Sociedad en la primera jornada de Liga en Valencia (1-1) y al Athletic en la decimotercera en Barcelona (4-0).