Ansotegi confirma la importancia de Gorka Carrera y Ochieng pero manda un aviso en el Sanse

El técnico de filial de la Real Sociedad elogió a los dos máximos goleadores del cuadro donostiarra en lo que va de Liga pero también ensalzó a Marchal o Mariezkurrena por su fuerza saliendo desde el banquillo. "Es lo que más me pone contento como entrenador"

El filial de la Real Sociedad demostró el pasado fin de semana que está dispuesto a que su paso por LaLiga Hypermotion no sea algo testimonial y cuando terminen las 42 jornadas de competición, habrá dejado unas cuantas de 'víctimas' en el camino.

El último equipo en morder el polvo en Zubieta fue el Castellón de Pablo Hernández, un equipo que recordemos llegaba al duelo ante los donostiarras en puestos de ascenso directo. A base de goles de Ochieng (2), Gorka Carrera y Mariezkurrena, liquidó el Sanse al Castellón y de paso le puso en bandeja de plata la segunda plaza al Almería el pasado lunes.

Los goles del Sanse llevan los nombres de Gorka Carrera y Ochieng

La Real Sociedad B suma después de 29 jornadas un total de 42 goles a favor y 41 en contra. En lo que respecta a goles marcados, el Sanse es el sexto equipo de toda LaLiga Hypermotion que más marca y los cinco conjuntos que le superan están todos instalados en puestos de ascenso directo o de play off como son Racing de Santander (60), Almería (56), Castellón (48), Deportivo de La Coruña (44) y Málaga (44). De estos 41 goles que suma el Sanse, 19 de ellos llevan la firma de Gorka Carrera y Ochieng.

Gorka Carrera: el gol creado en Zubieta para el futuro de la Real Sociedad

En el caso de Gorka Carrera, el delantero de 20 años que ya ha debutado con el primer equipo de la Real Sociedad, suma 12 dianas y tres asistencias en LaLiga Hypermotion. Gorka Carrera ha jugado con los mayores tanto en Liga, con 14 minutos el pasado mes de noviembre ante el Villarreal, como en Copa del Rey, con 64 minutos acumulados ante el Reus. Gorka Carrera tiene contrato en la Real Sociedad hasta el próximo 30 de junio de 2026 por lo que bien harían los donostiarras en atarlo cuanto antes para evitar sustos en el mercado.

Ochieng trae el gol desde Kenia a el Sanse

El caso de Ochieng es la historia de un jugador que a sus 23 años llegó a España gracias al esfuerzo de sus padres para traerlo primero a Canarias con tan solo 17 años y posteriormente llevarlo a la cantera de la Real Sociedad en el verano de 2022.

Con una lesión de rótula por medio cuando ya lo tenía hecho con los donostiarras, Ochieng recordó hace meses como en Maspalomas llegó a verse en la calle cuando sus padres no pudieron pagar los 1.200 euros de su residencia: "Un mes, mis padres no pudieron pagar a tiempo los 1.200 euros que costaba mi estancia en la residencia y su propietario me amenazó con que si no abonaba ese dinero me echaría de la casa. Me vi tirado en la calle".

Ahora Ochieng sabe que su carrera está encaminada en el fútbol y habiendo también debutado con el primer equipo de la Real Sociedad, ha marcado siete goles con el Sanse y además ha repartido dos asistencias. Fue en febrero cuando Ochieng debutó con los mayores con 26 minutos ante el Elche en Liga y una presencia testimonial de un minuto ante el Athletic Club en la ida de las semifinales de Copa del Rey.

Ansotegi reconoce el aporte de Gorka Carrera y Ochieng

Después de ganar al Castellón, Ansotegi fue cuestionado por el aporte goleador de Gorka Carrera y Ochieng. El técnico del Sanse sin dejar de obviar que Carrera y Ochieng son los máximos goleadores del Sanse, quiso poner también en valor el aporte de jugadores como Marchal o Mariezkurrena: "Por número, son los dos jugadores que más goles llevan, pero el equipo ofensivamente crea continuamente ocasiones. En todos los partidos tenemos oportunidades para hacer goles. No solo Carrera o Job (Ochieng). Habéis visto cómo ha salido Marchal o Mariezkurrena. Eso es lo que más me pone contento como entrenador. Obviamente, ellos dos tienen muchos goles, pero que salga Arkaitz como ha salido y que tenga esa recompensa del gol es muy importante. No nos olvidemos de que ha jugado en Primera División y es un potencial claro del club; para mí verle pelear y jugar así me pone muy contento. Sin olvidarme de todo lo bueno que hacen todos".