Ansotegi ya tiene fecha para volver a LaLiga Hypermotion

El técnico vasco fue la solución de urgencia del primer equipo de la Real Sociedad tras el despido de Sergio Francisco y antes de la llegada de Matarazzo. El lunes regresará con el Sanse para seguir trabajando en la permanencia en Segunda

Ansotegi ha tenido un final de año un tanto movido. El técnico vasco pasó de vencer al Deportivo de La Coruña a domicilio en la jornada 18 de LaLiga Hypermotion a verse entrenando al primer equipo de la Real Sociedad ante el despido de Sergio Francisco en el cuadro donostiarra. La Real Sociedad tiraba de Ansotegi como solución de emergencia y provisional ya que los donostiarras no tenían aún cerrado al entrenador definitivo para el primer equipo.

En las casi dos semanas de Ansotegi al frente de la Real Sociedad le ha dado tempo a llevar a la siguiente ronda de Copa del Rey a los vascos y empatar ante el Levante en territorio granota. Se estará lamentando Ansotegi del penalti en el tramo final del partido que le impidió sumar su primera victoria como entrenador en LaLiga EA Sports. Tras esa experiencia 'con los mayores', Ansotegi regresará al filial realista el próximo 29 de diciembre para afrontar las dos jornadas que restan de la primera vuelta y el resto de la campaña.

Ansotegi vuelve al filial de la Real Sociedad

En la ausencia de Ansotegi en el filial de la Real Sociedad, sus funciones las asumió Jon Gorrochategui, que fue quien estuvo como entrenador principal ante el Ceuta según refleja el acta de la RFEF. El sustituto de Ansotegi en el Sanse no pudo celebrar un triunfo ante el Ceuta el pasado fin de semana en Anoeta. A pesar de que los vascos se pusieron por delante a los 7 minutos, el Ceuta impuso su pegada para empatar poco antes del descanso con Zalazar, terminar de remontar en el 50 con Kone y sentenciar el duelo desde los once metros en el 70 gracias al gol de Jamelli.

Ansotegi busca volver a los triunfos en casa

En el mes de diciembre el Sanse ha perdido la condición de invicto que tenía como local y que hacía que en todos sus partidos en casa hubiese puntuado con 18 puntos de 24 en juego. El Ceuta le endosó al Sanse el pasado fin de semana su segunda derrota consecutiva en casa tras la que recibieron a principios de mes ante el Sporting de Gijón.

A pesar de estos últimos tropiezos, el Sanse terminará el 2025 con el que es el objetivo al final de las 42 jornadas: la permanencia en LaLiga Hypermotion. Con 21 puntos en 19 jornadas, el Sanse cerrará la primera vuelta ante la Cultural Leonesa en el Reino de León y ante el Albacete en Anoeta. El margen de mejora del grupo que dirige Ansotegi está lejos de San Sebastián, donde los vascos solo han podido sumar los tres puntos que sacaron de Riazor. Más allá de este triunfo, el Sanse es el segundo peor equipo (igualado a puntos con el Eibar) a domicilio en esta primera mitad de la campaña en Segunda división.