Iván Ania ante la situación alarmante del Córdoba: “Estoy fuerte y con el equipo”

Iván Ania analiza la derrota del Córdoba CF ante la Real Sociedad B y admite errores defensivos mientras promete trabajar para revertir la mala racha

El Córdoba CF no logra salir de su complicada dinámica y volvió a sufrir una derrota en el estadio El Arcángel, esta vez frente a la Real Sociedad B, que se impuso por 0-2. El equipo dirigido por Iván Ania sumó así su quinta derrota consecutiva, un resultado que aumenta la preocupación en el entorno blanquiverde y que refleja las dificultades del conjunto andaluz en las últimas jornadas.

Una primera parte decisiva para el filial donostiarra

El encuentro arrancó con ritmo y algunas aproximaciones por parte de ambos equipos. De hecho, el Córdoba CF generó su primera ocasión a los pocos minutos con un disparo de Fuentes, que fue detenido con seguridad por el guardameta visitante Fraga.

Sin embargo, el golpe inicial lo dio el conjunto vasco. En el minuto 10, Ochieng aprovechó un error defensivo de la zaga cordobesista para internarse en el área y definir con precisión, colocando el 0-1 en el marcador.

El filial de la Real Sociedad mantuvo su eficacia ofensiva y amplió la ventaja poco después. Pasado el cuarto de hora, el árbitro señaló penalti tras revisar una acción en el VAR por una falta de Albarrán. Dani Díaz asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló, firmando el 0-2.

Con la ventaja a su favor, el conjunto visitante gestionó el partido con inteligencia y generó varias ocasiones más. Incluso estuvo cerca de marcar el tercero cuando Gorka Carrera envió un balón al poste y el portero Carlos Marín tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar un marcador más amplio antes del descanso.

Reacción del Córdoba en la segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, Iván Ania buscó cambiar el rumbo del encuentro introduciendo varias modificaciones. El técnico dio entrada a Adilson, Diego Bri y al portero Iker Álvarez, quien sustituyó a Carlos Marín, que había sufrido un golpe en la cadera.

El cambio de actitud del Córdoba CF fue evidente en la segunda mitad. El equipo andaluz adelantó líneas y empezó a generar numerosas oportunidades de gol. El dominio fue casi total durante muchos minutos, aunque la falta de acierto volvió a pasar factura.

Entre las ocasiones más claras destacó un remate fallado por Adilson prácticamente a puerta vacía tras un centro de Trilli, además de un disparo de Fuentes que se estrelló contra el poste.

Ania reconoce errores y pide reacción

Tras el partido, el entrenador Iván Ania analizó el encuentro en rueda de prensa y reconoció que el choque tuvo “dos partes muy distintas”. Según explicó, los problemas del equipo se concentraron en el inicio del partido.

El técnico asturiano señaló que en la primera mitad el rival aprovechó las contras y los errores defensivos, mientras que en la segunda parte el Córdoba generó suficientes ocasiones para cambiar el resultado. Aun así, admitió que el equipo no estuvo acertado de cara al gol.

Ania también destacó que los fallos defensivos están siendo uno de los principales problemas del equipo en esta fase de la temporada. Por ello, aseguró que el cuerpo técnico continúa trabajando para mejorar ese aspecto y encontrar soluciones.

Una racha preocupante que obliga a reaccionar

La derrota deja al Córdoba CF en una situación delicada tras acumular cinco partidos consecutivos sin ganar. A pesar de ello, Iván Ania quiso transmitir un mensaje de fortaleza y responsabilidad como líder del proyecto.

El técnico aseguró sentirse con fuerzas para revertir la situación y recordó que el equipo deberá realizar autocrítica para corregir errores y recuperar la confianza.

Además, el entrenador quiso agradecer el apoyo de la afición blanquiverde, que acudió en buen número a El Arcángel, aunque al final del partido mostró su malestar por los resultados. Ania pidió a los seguidores que sigan respaldando al equipo, convencido de que el grupo trabaja con intensidad para cambiar el rumbo de la temporada.