El Córdoba sentencia su objetivo y complica la vida a la Cultural Leonesa

El Córdoba da un paso definitivo y sella su permanencia tras una victoria clave a domicilio

La Cultural y Deportiva Leonesa volvió a rozar la victoria sin lograr alcanzarla. El conjunto leonés cayó ante el Córdoba en un duelo clave que terminó decidiéndose en los últimos instantes (1-2), dejando a los locales en una situación crítica en la clasificación.

Pese al esfuerzo y a generar numerosas ocasiones, la falta de acierto volvió a penalizar a un equipo que empieza a ver la salvación como un objetivo cada vez más lejano. Ahora, necesita un auténtico milagro para seguir con opciones reales en Segunda División.

Un partido abierto y lleno de alternativas

El choque arrancó con ritmo alto, intercambio de llegadas y alternativas constantes. La Cultural salió decidida, buscando imponer su juego desde el inicio, mientras el Córdoba respondió con peligro al contragolpe.

Ambos equipos dispusieron de oportunidades claras durante la primera mitad, pero la imprecisión en los metros finales evitó que el marcador se moviera antes del descanso. El encuentro estaba completamente abierto y todo quedaba por decidir tras el paso por vestuarios.

Golpe visitante y reacción local

En la segunda parte, el Córdoba dio un paso adelante y encontró premio tras una jugada desafortunada para los locales. Un centro al área terminó en un gol en propia puerta, adelantando a los visitantes y obligando a la Cultural a reaccionar.

Lejos de venirse abajo, el equipo leonés respondió con carácter. Bicho firmó un auténtico golazo desde la frontal para devolver la igualdad y encender a la grada. A partir de ahí, el partido se volcó hacia la portería visitante, con los locales acumulando llegadas y mereciendo algo más.

La falta de eficacia vuelve a castigar

La Cultural insistió hasta el final, acumulando hasta 17 remates, 10 de ellos a portería, pero sin lograr traducir su dominio en goles. El guardameta rival sostuvo a su equipo en los momentos más delicados, mientras el conjunto leonés dejaba escapar una oportunidad de oro.

El fútbol, sin embargo, no siempre premia al que más lo intenta. Y cuando el partido parecía encaminado al empate, llegó el golpe definitivo.

Percan dicta sentencia en el descuento

En el tiempo añadido apareció Diego Percan para silenciar el estadio. El delantero culminó un contragolpe letal y firmó el 1-2 definitivo, dejando sin respuesta a la Cultural en el último suspiro.

El tanto supuso un mazazo para los leoneses, que vieron cómo se escapaba un partido que habían tenido al alcance de la mano durante muchos minutos.

Una situación límite en la clasificación

Con esta derrota, la Cultural queda en una posición muy comprometida. A falta de pocas jornadas, las opciones de permanencia pasan por resultados ajenos, como un tropiezo del Cádiz, además de sumar prácticamente todo lo que queda.

El equipo compite, genera y no baja los brazos, pero la realidad es contundente: el margen de error ha desaparecido y cada partido se convierte en una final sin red.