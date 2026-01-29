La mejor radiografía de un Petit que "tiene un don diferencial, pero necesita paciencia"

Su mentor en Nacional, Martín Lasarte, y su primer técnico en España, Fran Justo, analizan lo mejor del punta uruguayo y lo que aún le falta por mejorar

"Tiene un don poco común y diferencial para el gol, pero aún tiene que terminar de formarse y necesita paciencia. Será uno de los grandes delanteros en el mundo de los próximos años; triunfará en Europa tarde o temprano". Así opinan Martín Lasarte y Fran Justo, el mentor de Gonzalo Petit en Nacional de Montevideo y el primer entrenador que lo ha dirigido en España, destituido en el CD Mirandés poco antes de que el uruguayo decidiera cambiar de aires y fichar por el Granada CF, donde terminará cedido la 25/26.

Ha hablado con ambos 'Ideal', consiguiendo una certera radiografía de los pros y los contras de un ariete de aún 19 años que "tiene la capacidad de decidir partidos, porque mantiene la portería contraria en la cabeza permanentemente, a diferencia de otros, y posee recursos innatos para marcar goles con un alto porcentaje de acierto, pero le faltaba desarrollo físico y táctico; algo que no le costará, porque tiene una predisposición tremenda, zanja el orensano.

"Gonzalo llegó después de muchos meses sin descansar en Uruguay y acusando un cambio de ritmo grande. Por la organización tan compleja que teníamos (en Miranda de Ebro), no le bastaba con orientar al contrario en la presión y desentenderse; con ese desgaste, llegaba bastante fatigado a la hora del partido. El día que jugamos en Los Cármenes fui a verle a la habitación para hacerle saber que tenía confianza plena en que iba a marcar el gol de la victoria aun siendo suplente, y fue lo que pasó", añade Justo, que deshace en elogios hacia su ex pupilo.

"Tiene buena estatura y muy buen 'timing' de salto, pero le costaba forzar errores o condicionar despejes cuando no tenía ventaja. Venía todas las tardes para trabajar eso, junto al juego de espaldas y lo físico también. Nos demandaba mucho refuerzo, también con vídeos; y eso habla muy bien de su humildad y de lo bien amueblada que tiene la cabeza. Entiendo que el Betis buscara un equipo que le ofreciera un contexto más apropiado, ya que en Granada no había un '9' específico más allá de Bouldini. Creo que le vendrá bien convivir con la presión que hay allí. Siempre aprovecha sus minutos con goles y tiene mucha hambre", dice el ex del Mirandés.

Lasarte, cal y arena: "A veces Europa los hipnotiza y aparta del foco, pero es muy autocrítico"

Opina Martín Lasarte, que dio la alternativa a Gonzalo Petit en el primer equipo de Nacional, que "a veces salen chicos con dificultades a los que Europa los hipnotiza y aparta del foco, pero no será su caso porque sus padres se preocuparon mucho por su formación y es muy autocrítico", aunque mantiene que, a los 19 años, quizás era un salto prematuro para el de Carmelo: "Es muy común que los chicos jóvenes de Latinoamérica terminen de formarse en Europa, pero lo digo con total conocimiento de causa, pues todavía alternaba titularidades con suplencias".

Con todo, resalta que el bético "tiene algunas cualidades buenísimas para jugar de delantero centro e, incluso, de '9,5', detrás de otro, porque es muy bueno técnicamente a la hora de controlar el balón, pero puede tener más incidencia en el juego aéreo por ejemplo si lo trabaja, porque es muy alto; y, aunque no sea rápido, sí tiene zancada". Y finaliza el ex seleccionador chileno: " En Nacional teníamos mucha ilusión puesta en su futuro, y ojalá esta nueva oportunidad en un club tan importante como el Granada le permita demostrar el talento que tiene".