Miguel y Ryan, dos historias de superación que han hermanado al Real Betis con el Feyenoord de Rotterdam

"Real Betis y Feyenoord demuestran que la Europa League también es un espacio para tender puentes, compartir valores y recordar que el verdadero triunfo está en las personas", destaca la fundación de la entidad verdiblanca

El Real Betis y el Feyenoord de Rotterdam sólo juegan un partido de fútbol a partir de las 21:00 horas. Un simple encuentro en la última jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League en el que ambos equipos buscan la clasificación para la siguiente ronda, directos a octavos de final quieren ir los heliopolitanos y con la repesca sueñan los neerlandeses. Pero eso es lo de menos. Las dos entidades han aprovechado la cita que disputarán este jueves para unir fuerzas y afianzar el compromiso común por las cosas verdaderamente importantes de la vida, que se encuentran todas fuera de los terrenos de juego.

"En la tarde de este miércoles se ha producido un emotivo encuentro protagonizado por Ryan, Fichaje Estrella de la Fundación Real Betis Balompié dentro de un proyecto que busca dar esperanza y visibilidad a niños que atraviesan procesos de enfermedad grave, y Miguel Pereira, un pequeño aficionado del Feyenoord que padece la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. Ambos niños han compartido experiencias en una tarde marcada por valores como la superación", explica un comunicado remitido por la Fundación Real Betis Balompié.

Ryan López y Miguel Pereira, protagonistas en la previa del Betis - Feyenoord de la Europa League

Ryan y Miguel serán los grandes protagonistas en la previa del encuentro de Europa League entre Betis y Feyenoord, ya que saltarán al césped de La Cartuja para intercambiar las camisetas de sus respectivos equipos y tendrán la oportunidad de presenciar el calentamiento de sus ídolos sobre el terreno de juego. Posteriormente, y como no podía ser de otro modo, disfrutarán juntos del encuentro desde la grada, simbolizando que el fútbol es capaz de unir incluso a rivales. Y además, es un poderoso altavoz para dar a conocer sus enfermedades e incentivar la investigación en pos de una cura.

Según la información compartida por la entidad verdiblanca, Miguel Pereira padece Legg-Calvé- Perthes, una enfermedad también conocida como necrosis avascular idiopática de la cadera y que es un trastorno infantil que se inicia por una interrupción del flujo sanguíneo a la cabeza del fémur. Debido a esta falta de flujo sanguíneo, el hueso muere y deja de crecer. Con el tiempo, la curación se produce mediante la infiltración de nuevos vasos sanguíneos en el hueso muerto y la eliminación del hueso necrótico, lo que provoca una pérdida de masa ósea y un debilitamiento de la cabeza femoral.

Por su parte, el Fichaje Estrella de la Fundación del Betis, Ryan López, padece diabetes tipo 1. A través de la figura de este niño de 7 años, el club verdiblando representa a miles de niños y niñas que cada día libran esta batalla silenciosa para derribar mitos sobre la diabetes tipo 1, sensibilizar a la sociedad y, sobre todo, transmitir un mensaje de esperanza: que se puede vivir, crecer y soñar sin que la enfermedad sea un obstáculo insalvable.

La amistad entre Betis y Feyenoord echa raíces en el Ecohuerto de Forever Green

Además, la Fundación Real Betis ha explicado que, en el marco de esta visita institucional, representantes del club neerlandés acudieron ayer al ecohuerto del Betis, situado en la finca ecológica de Bioalverde, donde pudieron conocer de primera mano Forever Green, la plataforma de sostenibilidad del club verdiblanco que impulsa iniciativas medioambientales y sociales con impacto positivo.

"Asimismo, ambos clubes han compartido durante estos días sus respectivos modelos y proyectos de acción social, reforzando la idea de que el fútbol es una poderosa herramienta para generar impacto positivo en la sociedad. Con esta iniciativa conjunta, Real Betis y Feyenoord demuestran que la Europa League también es un espacio para tender puentes, compartir valores y recordar que el verdadero triunfo está en las personas", finaliza el escrito.