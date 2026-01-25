El tiempo le da la razón a Málaga, Castellón, Andorra y Leganés pero castiga al Mirandés

La direcciones deportivas de Málaga, Castellón, Andorra, Leganés y Mirandés apostaron en su momento por darle la batuta del equipo a entrenadores sin experiencia en el fútbol profesional de LaLiga Hypermotion

La temporada en LaLiga Hypermotion está siendo el curso de las sorpresas y ya no solo por los resultados que hacen que se rompan varias quinielas, sino por las decisiones que se están tomando en los banquillos. Un total de 11 entrenadores han sido despedidos en lo que va de temporada en LaLiga Hypermotion, siendo el primero Johan Plat en el Castellón y el último Jesús Galván en el Mirandés.

El cambio de tendencia es claro en LaLiga Hypermotion

Si hace algunos años la tendencia era traer a un técnico que cogiese el timón del barco para cambiar la dinámica del equipo, parece que este curso esa inercia ha dado un giro de 180 grados. Un total de cinco equipos optaron por darle los galones de entrenador a técnicos que llegaban desde el filial o formaban parte del cuerpo técnico.

Estos son los entrenadores de Málaga, Castellón, Andorra, Leganés y Mirandés. Los nombres propios en estos cambios en los banquillos son los de Funes, Carles Manso, Pablo Hernández, Igor Oca y Antxon Muneta.

El efecto de Funes en el Málaga

El caso de Funes en el Málaga ya es histórico porque después de tomar el relevo del despedido Sergio Pellicer, no conoce aún la derrota en LaLiga Hypermotion con siete triunfos y dos empates. Estos números han llevado al Málaga de estar a borde del descenso a Primera RFEF, a meterse por derecho propio en puestos de play off de ascenso tras 23 jornadas de Segunda división.

Pablo Hernández inició el camino con el Castellón

Quizás uno de los casos más sorprendentes es el de Pablo Hernández. El que fuera futbolista de equipos como Valencia o incluso el propio Castellón, tomó el relevo de Johan Plat allá por el mes de septiembre y a excepción del fiasco de la Copa del Rey, tiene a los orelluts en puestos de ascenso directo solo superado por el Racing de Santander, uno de los equipos más potentes de Segunda división.

El experimento con Carles Manso en el Andorra

En el Andorra, Gerard Piqué sorprendió eligiendo a Carles Manso en sustitución de Ibai Gómez. En principio era de manera interina pero ya son siete los encuentros que ha dirigido a los Encamp en LaLiga Hypermotion y de momento está cumpliendo con el objetivo de tener a los tricolor fuera de los puestos de descenso. El Andorra es decimocuarto y con el empate de la jornada 23, ya son tres las semanas que lleva sin conocer la derrota.

La confianza ciega en Igor Oca del Leganés

En el Leganés había muchas esperanzas puestas en Paco López pero al igual que le sucedió el curso anterior al técnico con el Cádiz, las cosas no le salieron como se esperaba con el cuadro pepinero y terminó siendo cesado. El Leganés sondeó el mercado de entrenadores mientras Igor Oca, en silencio, ya ha dirigido a los pepineros en siete encuentros y ha sido ratificado como técnico hasta final de temporada. El Leganés, aunque era uno de los candidatos al ascenso a Primera, cambió los planes tras los malos resultados de Paco López, suma los mismos puntos que el Andorra (29) y está fuera de los puestos de descenso.

El melón por calar del Mirandés con Antxon Muneta

El caso de Antxon Muneta aún no ha podido ser testado con el suficiente tiempo en el Mirandés. Cuando el Mirandés despidió a Fran Justo en noviembre, los jabatos le dieron el mando en un partido a Antxon Muneta hasta la llegada del entrenador provisional. Ese Mirandés de Antxon Muneta venció al Sporting de Gijón por 2-1 e hizo más leve la transición con Jesús Galván.

El ex del Sevilla Atlético terminó siendo cesado y el Mirandés ha vuelto a recurrir a Antxon Muneta, esta vez hasta final de temporada. De momento el Mirandés está en puestos de descenso y Antxon Muneta no ha vuelto a repetir un resultado positivo con los jabatos. Por tanto, el caso del Mirandés es el único que al menos de momento no ha salido bien con un técnico sin experiencia previa en Segunda.