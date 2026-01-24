Histórico Málaga de la mano de un Funes que ya es candidato al ascenso a Primera

El cuadro de La Rosaleda volvió a ganar este pasado viernes en la jornada 23 de LaLiga Hypermotion y ya suma seis triunfos consecutivos y siete en los últimos nueve encuentros

Si el pasado 17 de noviembre un aficionado del Málaga hubiese desconectado de cualquier posible fuente de información y se hubiese ido al lugar más remoto de la Tierra para volver este pasado 23 de noviembre, a buen seguro que pensaría que se ha vuelto loco o que el cuadro de La Rosaleda ha empezado una temporada nueva. El Málaga terminó la jornada 14 con 15 puntos y solo con la diferencia de goles salvándole de caer en los puestos de descenso a la tan temida y recordada en el cuadro malacitano, Primera RFEF.

El Málaga decidió despedir a Sergio Pellicer, el héroe de la vuelta de La Rosaleda al fútbol de LaLiga Hypermotion. Sergio Pellicer era y es toda una institución en el Málaga pero los resultados mandan y en su lugar llegó un Funes desde el filial malaguista para tratar de revertir la situación en LaLiga Hypermotion.

El objetivo del Málaga con Funes no era otro que este dejase una temporada más a los malacitanos en Segunda división y nadie se podría esperar que después de poco más de dos meses desde que llegó, el resultado fuese muy superior por el momento.

Funes hace historia con el Málaga en LaLiga Hypermotion

Funes aún no sabe lo que es perder en Liga desde que tomó los mandos del primer equipo del Málaga. Funes acumula ya nueve jornadas al frente del Málaga y el bagaje de puntos le lleva a los 21 de 27 posibles. Con estos números como es lógico, el Málaga se ha aupado a los puestos de play off de ascenso y ni mucho menos lo ha hecho de forma suave.

El Málaga, tras el triunfo de este pasado martes ante el Burgos, es cuarto con 38 puntos a falta de que Deportivo de La Coruña y Almería jueguen sus respectivos encuentros ante Racing de Santander y Granada. Este arranque de Funes con siete triunfos (seis de ellos de forma consecutiva) es el mejor un técnico del Málaga en toda su historia en los nueve primeros encuentros.

Funes no quiere lanzar las campanas al vuelo en el Málaga

Pero Funes, experimentado en esto del fútbol, no quiere que se hable de las posibilidades de ascenso en el Málaga ya que la segunda vuelta apenas lleva dos jornadas y todo puede cambiar: "Como dice mi querido Juan Carlos (segundo entrenador), cada partido que acaba no es el final de nada, porque queda mucha temporada, toda la segunda vuelta. Esto es el principio de algo y así tenemos que vivirlo. La euforia tiene que ser contenida. Podemos hablar de miles de equipos que están arriba al iniciar la segunda vuelta y acaban mal, por eso le dicen la liga hipertensión. Hoy no es el final de nada. No podemos lanzar las campanas al vuelo. Estamos contentos y hemos hecho un buen partido", reconoció el técnico del Málaga tras el triunfo ante el Burgos.

La racha del Málaga de Funes

Como es lógico, Funes analizó la racha de seis triunfos consecutivos del Málaga y confirmó que sus jugadores iban a tener el fin de semana de descanso: "Nos vamos a tomar dos días de vacaciones. No hubo descanso esta semana… No me gusta dar descanso cuando ganamos, pero están haciendo todos un gran trabajo. Vamos a darles sábado y domingo. La mejor forma de disfrutarlo es ver partidos. Esto no para. Lo importante es que volvamos todos con la misma energía. A ver si somos capaces de ajustar bien y llegar en condiciones a Anduva".