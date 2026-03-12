El Málaga conoce la sanción tras los incidentes de La Rosaleda frente al Real Valladolid

El cuadro de la Costa del Sol vio como desde sus gradas se lanzaban hasta tres botellas. Dos durante el partido y una a la finalización que le dio al árbitro de la contienda en el hombro. El Comité de Disciplina de la RFEF ha 'perdonado' el cierre y ha impuesto una multa de 3.000 euros

Málaga y Real Valladolid protagonizaron un intenso duelo en La Rosaleda el pasado 7 de marzo. Boquerones y blanquivioletas firmaron las tablas en un partido en el que el Málaga terminó con 10 por la expulsión de Víctor García y en el que el Valladolid consiguió empatar después de ir 3-1 abajo en el marcador. El gol de Chupe en propia puerta y el de Latasa en el alargue le dieron un punto muy valioso a los de Pucela.

Pero más allá de lo puramente deportivo, el colegiado Alejandro Morilla Turrión reflejó en el acta el lanzamiento de hasta tres botellas en diferentes momentos. El primero fue cuando se lanzaron dos botellas en el tramo final del encuentro y sin que el árbitro en un primer momento se percatara pero tras el aviso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el colegiado lo reflejó en el acta del siguiente modo: "Se lanzaron desde la grada dos botellas de agua de 500ml sin tapón y parcialmente llenas no llegando a impactar sobre ningún jugador ni miembros del equipo arbitral. Dichas botellas fueron lanzadas desde un sector del público ubicado en la zona tras la portería ubicada a la derecha de la salida del túnel de vestuarios, donde se ubicaban aficionados del Málaga CF identificados por las camisetas que portaban".

La botella que impactó en el árbitro después del Málaga - Real Valladolid

Pero quizás el incidente más grave llegó tras el pitido final y cuando el colegiado principal junto a sus dos asistentes se dirigía hacia el túnel de vestuarios. Desde una de las gradas lanzaban una tercera botella que llegó a impactar en el hombro de Alejandro Morilla tal y como el técnico reflejó en el acta: "Una vez finalizado el encuentro, aún sobre el terreno de juego, y cuando nos dirigíamos a los vestuarios, se lanzó desde la grada una botella de agua de 500ml sin tapón y parcialmente llena, llegando a impactar en mi hombro. Dicha botella fue lanzada desde un sector del público ubicado en la zona superior a la entrada del túnel de vestuarios, donde se ubicaban aficionados del Málaga CF a los que pudimos identificar por las camisetas que portaban. Tras poner este hecho en conocimiento de las F.C.S.E. me comunican que han visualizado a la persona por las cámaras de seguridad pero no han podido identificarlo".

La sanción impuesta al Málaga por los incidentes ante el Real Valladolid

En el Málaga temían un cierre parcial de La Rosaleda y este pasado miércoles, el Comité de Disciplina de la RFEF ha lanzado su veredicto. Dicho organismo ha impuesto una sanción de 3.000 euros y un apercibimiento de cláusula de sus instalaciones en caso de reincidencia en hechos del tipo de los que ocurrieron el pasado fin de semana ante el Real Valladolid. "La imposición al Málaga CF de una multa de 3.000 € y apercibimiento de clausura de sus instalaciones en caso de reincidencia en la producción de hechos análogos, por infracción del artículo 107.2 en relación con el artículo 15 del Código Disciplinario", así lo recoge el Comité de Disciplina de la RFEF tras alegar el Málaga que la botella no impactó en el hombro del árbitro y además solicitó que se declarase como de error manifiesto la redacción del acta por parte del colegiado. Lo que pudo salvar al Málaga de una sanción más importante fue que las botellas iban todas sin el tapón, lo que podría haber agravado el castigo del Comité de Disciplina.