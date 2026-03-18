Dardo contra Ziganda en la Cultural Leonesa

Tresaco volvió el pasado fin de semana ante el Racing de Santander y este miércoles habló de los cambios que ha tenido el cuadro leonés tras la llegada de Rubén de la Barrera

La Cultural Leonesa sigue sin saber lo que es sumar un punto en su casillero desde la llegada de Rubén de la Barrera. El pasado fin de semana los culturalistas sufrieron una nueva derrota ante el Racing de Santander por 1-2 y con la única nota 'positiva' de que los de Rubén de la Barrera lograron marcar después de dos partidos sin ver portería.

El encuentro ante el Racing de Santander tuvo una buena noticia para la Cultural Leonesa ya que Tresaco regresaba a la disciplina culturalistas después de dos partidos fuera por lesión (Almería y Las Palmas). Tresaco salió en la segunda mitad y cuajó un buen segundo tiempo a pesar de que no pudo ayudar a los suyos con goles.

Tresaco le da un palo a Ziganda en la Cultural Leoensa

Tresaco habló este miércoles y no dudó en hablar de la mejoría en la intensidad de la Cultural Leonesa tras la llegada de Rubén de la Barrera: "Desde que ha llegado Rubén De la Barrera hay más intensidad en los entrenamientos. El equipo se encuentra más cómodo, tenemos muchos más automatismos y llegamos mejor a la zona de 3/4". El centrocampista también apuntó a que la Cultural Leonesa está en el camino para que terminen llegando los resultados: "Estamos en el camino adecuado y creo que van a llegar los resultados".

La complicada situación de la Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa aún no ha ganado en lo que va de 2026 y la última vez que lo hizo fue precisamente con un gol de Tresaco en Copa del Rey ante el Levante. En Liga, la Cultural Leonesa ganó por última vez el 23 de noviembre ante el Cádiz. La situación no es sencilla para los culturalistas que son penúltimos con 27 puntos y que tras 30 jornadas tienen la permanencia a ocho puntos de diferencia respecto al Leganés.

Sobre esa complicada situación, Tresaco la asumió aunque habló de que dentro del vestuario hay confianza por revertir la situación: "Es una situación complicada pero el vestuario confía porque todavía quedan puntos en juego".

El complicado horizonte de la Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa no lo tendrá sencillo la próxima jornada ya que visitará a un herido Castellón. Los de Pablo Hernández suman tres derrotas consecutivas en Liga y han pasado en las últimas cuatro jornadas de ser líderes de LaLiga Hypermotion a ocupar la quinta plaza. En caso de que la Cultural Leonesa rompa su racha negativa de resultados en Castalia ante el Castellón, podría provocar que los orelluts salgan de puestos de play off de ascenso o de ascenso directo, 17 jornadas después.