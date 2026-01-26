Guido Rodríguez puede debutar con el Valencia contra su ex equipo, el Real Betis: "Vi el calendario y será muy especial"

El centrocampista argentino aterrizó en Valencia en la noche del pasado domingo para cerrar su fichaje por el equipo entrenado por Carlos Corberán con el que puede debutar frente al Real Betis, conjunto en el que estuvo entre los años 2020 y 2024, el próximo fin de semana

El Valencia CF ha realizado uno de los fichajes estrellas en este mercado de fichajes de invierno al conseguir la incorporación de Guido Rodríguez, un futbolista de contrastada calidad y nivel que no estaba teniendo minutos en el West Ham United de la Premier League. Finalmente, el club de Mestalla pagará un cantidad de dinero simbólica para cerrar la contratación de Guido Rodríguez quien ha pasado reconocimiento médico este mismo lunes y que podría debutar con el Valencia CF contra su ex equipo, el Real Betis.

Guido Rodríguez, a su llegada a Valencia, atendió a los medios de comunicación que se acercaron para captar las primeras impresiones del argentino. El centrocampista debutará, si así lo desea Carlos Corberán, su entrenador, contra el Real Betis, club en el que brilló Guido Rodríguez entre los años 2020 y 2024. El argentino señaló que el encuentro liguero del próximo fin de semana, el cual se jugará en el Estadio de La Cartuja y que por tanto será su reencuentro con la afición bética, será especial para él. "Vi el calendario y será muy especial debutar ante el Betis".

Guido Rodríguez se marchó en el verano de 2024 del Real Betis después de grandes temporadas en lo que fue fundamental para que el club verdiblanco ganara la Copa del Rey del año 2022 y se clasificara durante varias campañas consecutivas para competición europea. A pesar de su buen rendimiento, el argentino no terminó bien su relación con la afición verdiblanca ya que Guido Rodríguez no aceptó ninguna de las ofertas que le presentó el Real Betis, marchándose finalmente como agente libre al West Ham United en donde no ha tenido apenas protagonista.

Guido Rodríguez llega con ganas de rendir y reivindicarse en el Valencia CF

Guido Rodríguez explicó también cómo se ha hecho la negociación para terminar fichando por el Valencia CF. "Estoy bien y muy contento. Tuve varias conversaciones con Corberán. Firmo hasta junio porque las operaciones son así, pero gracias que se puedo hacer y todos presionamos desde nuestro lugar. Lo supe hace un par de días que venía al Valencia, pero hasta que no se firma...".

Finalmente, el argentino afirmó que tiene ganas de ayudar al equipo y calificó al Valencia CF como un club grande. "Vengo a sumar y tengo ganas de conocer al grupo y a los compañeros. Sobran las palabras, el Valencia es un club muy grande que consiguió muchas cosas y venimos aquí para trabajar".