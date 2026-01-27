Kily González, leyenda del Valencia, sobre el fichaje de Guido Rodríguez: "Es un jugador que puede dar mucha experiencia"

El fichaje de Guido Rodríguez crea muchas expectativas en un Valencia que se agarra al argentino para salvar la temporada. Según Kily González, la "experiencia" que atesora el centrocampista será clave en este segundo tramos de temporada

El fichaje de Guido Rodríguez es un refuerzo de oro para el centro del campo del Valencia y así lo entienden en el contexto del equipo valenciano. La experiencia del argentino aterriza en Mestalla para ayudar al equipo de Carlos Corberán a dejar atrás el descenso y despejar las dudas en cuanto a la creación de juego. Su paso por el Real Betis y su conocimiento de LaLiga lo hacen un jugador primordial para el juego del Valencia, que celebra la llegada del argentino. El último en sumarse a la euforia por Guido Rodríguez ha sido el ex futbolista del Valencia, Kily González que subraya como primordial la "experiencia" del ex bético.

"Guido Rodríguez es un jugador que puede dar mucha experiencia al Valencia. Tiene recorrido y personalidad. Transmite tanto dentro como fuera del terreno de juego", comenzó diciendo el ex futbolista del Valencia en los medios oficiales del club sobre el fichaje de su compatriota, Guido Rodríguez. "Ojalá que pueda transmitir todo su recorrido en distintos equipos que ha estado. Bienvenido otro argentino más al Valencia", continuó diciendo Kily González sobre la reciente incorporación del argentino al plantel del Valencia. El futbolista apunta a ser crucial en el centro del campo tal y como lo fue Barrenechea el curso pasado, acompañando a Pepelu y Javi Guerra, que ha bajado mucho el nivel esta campaña.

El regreso de Kily González a Mestalla

El futbolista, nacido en Rosario, visitó el sábado Mestalla en la victoria del Valencia contra el Espanyol, donde fue entrevistado por el club y habló del nuevo fichaje, que se oficializó este lunes, y de sus recuerdos con el Valencia. “Siempre que uno tiene la posibilidad de volver a casa, porque fueron años hermosos y cada vez que vengo sigo recibiendo el cariño de la gente, es un placer venir a Mestalla. He tenido una relación muy particular y muy especial con la afición del Valencia, fueron momentos inolvidables, contó. “Va todo de la mano, el fútbol es pasión y no me gusta perder a nada. Intentaba luchar y pelear siempre hasta el final y eso hacía que esa conexión fuera especial, el aficionado se siente identificado con el jugador que lo representa de esta manera en el campo”, agregó. El director general Javier Solís y los embajadores Miguel Tendillo y Miguel Ángel Bossio le entregaron una camiseta con su nombre y número ’18’.