El Valencia abre negociaciones con Renzo Saravia como recambio de Foulquier

El lateral derecho argentino quedó libre en enero tras jugar tres temporadas en el Atlético Mineiro y hay conversaciones entre ambas partes, aunque el acuerdo no está en estos momentos

La lesión de Dimitri Foulquier ha abierto el debate en el seno de la dirección deportiva del Valencia. El lateral derecho francés fue operado el pasado jueves mediante una cirugía artroscópica y aunque el club che no especificó tiempo de baja concreto, fue el propio Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al derbi valencia quien admitió que fichar ahora es una posibilidad ya que Foulquier estará en torno a cuatro o cuatro meses y medio de baja, es decir, que se pierde el resto de la temporada.

Evidentemente el mercado del Valencia ahora mismo está muy limitado, ya que solo puede inscribir a un jugador libre, es decir, sin equipo, pero hay uno que gusta y parece convencer, se trata de Renzo Saravia. El experimentado lateral argentino de 32 años se encuentra sin equipo después de acabar contrato con el Atlético Mineiro brasileño el pasado 31 de diciembre y en el que ha jugado las últimas tres temporadas.

Según apunta el medio Tribuna Deportiva, ya existen negociaciones en marcha entre el representante del jugador y el Valencia aunque ahora mismo el mayor escollo reside en la duración del contrato. Como es lógico, el futbolista argentina pide un contrato que vaya más allá del próximo 30 de junio, mientras que en Mestalla no quieren pillarse los dedos y solo buscan un remedio temporal a la falta de efectivos en esa demarcación, con la idea de tener margen de acción el próximo verano para renovar el lateral derecho.

Hay diferencias importantes que podría resolverse si alguna de las partes da su brazo a torcer. Lo cierto es que Corberán necesita cuanto antes un lateral derecho ya que además de la baja de Foulquier, tiene a un Thierry con continuos problemas físicos lo que ya le ha obligado a utilizar a un central como Unai Núñez como improvisado lateral.

¿Quién es Renzo Saravia?

Nacido en Villa de María (Argentina) el 16 de junio de 1993, Renzo Saravia se formó como futbolista en las categorías inferiores de Belgrano, donde debutó como profesional para luego pasar por Racing a préstamo y volver a Belgrano antes de dar el salto en 2019 al fútbol europeo para jugar en el Oporto.

Sin embargo, en Portugal no tuvo suerte y apenas seis meses después se marchó cedido al fútbol brasileño para jugar en el Internacional de Porto Alegre durante dos años. Luego se marcharía libre al Botafogo y de ahí al Atlético Mineiro, club en el que ha encontró su mayor regularidad durante tres temporada disputando un total de 129 partidos.Además es internacional con Argentina, con la que ha llegado a disputar nueve partidos, incluyendo la Copa América de 2019 en la que la 'Albiceleste' acabó en tercera posición.