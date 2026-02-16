Arriaga perdió los papeles ante el Valencia y ahora pide perdón

El centrocampista del Levante ha reconocido públicamente que se equivocó por lo que hizo al final del derbi valenciano, donde dejó a su equipo con die. Y, ahora, se perderá el otro derbi frente al Villarreal

Arriaga fue expulsado por ver dos amarillas en el minuto 90 por discutirle una acción al árbitro del encuentro.IMAGO

El Valencia se impuso en el derbi ante el Levante disputado este pasado domingo (0-2) gracias a un golazo de Largie Ramazani y una diana de Umar Sadiq, que superó en el uno contra uno a Mathew Ryan. Una victoria que le impulsa al equipo de Corberán al decimocuarto lugar de la liga y que mantiene a los ‘granotas’ como penúltimos clasificados.

Pero lo peor de todo no es el resultado, sino las consecuencias que puede tener este partido para el futuro del conjunto levantinista. Y es que el duelo terminó con una pelea y con un lanzamiento de botellas tras la celebración del central valencianista Eray Cömert. El suizo cogió el banderín de córner del Levante, le colocó su camiseta y comenzó a ondearlo justo delante del sector del campo en el que se ubicaban los seguidores del Valencia. El gesto provocó el enfado del Levante y empleados y jugadores saltaron de nuevo al césped para arrebatar el banderín en lo que terminó generando una pelea y lanzamiento de botellas desde la grada.

También hubo lanzamiento de botellas entre algunos aficionados del Levante y del Valencia. Los botellazos desde la grada continuaron una vez se retiraron los jugadores del Valencia y sobre todo Cömert, foco de las críticas y del enfado del levantinismo. Y todo ello, como es lógico, acarreará una sanción, como mínimo económica, para la entidad granota.

Asimismo, en lo que repercute al trabajo de Luís Castro, el centrocampista hondureño Kervin Arriaga fue expulsado por doble amarilla al protestar al colegiado del derbi casi de forma consecutiva en el minuto 90 por aplaudir al colegiado de “forma sarcástica”, según reflejó el árbitro Ortiz Arias en el acta, “en señal de disconformidad" con una de sus decisiones.

Tras el partido, el jugador del Levante se ha disculpado a través de su cuenta en Instagram: “No hay mucho que decir. Sólo pedirle disculpas a los compañeros, cuerpo técnico y afición que dejó todo en la cancha. Sé que hay mucho que mejorar y aprender”.

El futbolista hondureño, que seguro que se perderá el partido del miércoles ante el Villarreal, añadió que equivocarse es “un defecto de todos”, pero que pedir disculpas “es una virtud de pocos”.

Hace historia con el Levante en Primera a sus 17 años

El defensa Nacho Pérez, de apenas 17 años, se convirtió este domingo en el futbolista más joven en jugar con la camiseta del Levante en Primera División.El canterano, que hasta el próximo 1 de septiembre no cumplirá 18 años, fue titular en el derbi ante el Valencia, que el Levante perdió por 0-2. El carrilero fue sustituido en el minuto 78 por su compañero Paco Cortés.

Nacho Perez, un lateral derecho formado desde hace una década en la escuela del Levante, ya había debutado esta temporada con el Levante en la Copa del Rey. Primero, jugó cinco minutos en Cieza el 3 de diciembre de 2025 y, catorce días después, fue titular ante la Cultural Leonesa.

Hasta ahora, el futbolista más joven en jugar en Primera con el Levante era el portero Álex Primo, que jugó el penúltimo partido de la temporada 21-22 con 17 años y diez meses. El meta, que sigue en la plantilla, disputó el encuentro completo en la victoria por 3-1 ante el Deportivo Alavés en València en su único compromiso oficial con el primer equipo del Levante.

Sin embargo, el futbolista más joven en debutar con el Levante es el defensa Buba Sangare, que jugó en Copa del Rey en diciembre de 2023 a los 16 años y cuatro meses y, al acabar esa temporada, fue traspasado al Roma italiano.