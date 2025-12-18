Dani Rodríguez llega a un acuerdo con el Mallorca para la rescisión de su contrato

El centrocampista, que ha jugado un total de 282 partidos oficiales en siete temporadas con el conjunto balear, dice adiós a su etapa con la entidad tras el mutuo acuerdo, por lo que el jugador se ha despedido en redes sociales con un emotivo mensaje

Dani Rodríguez ha puesto punto y final a su etapa en el Mallorca. El conjunto balear ha anunciado oficialmente el acuerdo por el que han llegado ambas partes por la rescisión del contrato de futbolista y por el que dice adiós a la entidad tras siete temporadas. De esta manera, Jagoba Arrasate, que ya sopesó su salida la semana pasada en rueda de prensa, cuenta con una baja en su plantilla a falta de dos semanas para el comienzo del mercado de fichajes. No obstante, el centrocampista ha aprovechado para despedirse en redes sociales.

Dani Rodríguez se despide del Mallorca con un emotivo y extenso mensaje

De esta manera, Dani Rodríguez, que cuenta con el interés del Deportivo de la Coruña, se ha despedido del Mallorca en sus redes sociales: "Quiero dar las gracias a todos los empleados del club: los que no salen en las fotos, pero sin los que nada funciona. Utilleros, fisios, médicos, gente de oficinas, de mantenimiento, gracias por vuestro trabajo, por vuestro cariño del día a día. Gracias también a todos mis compañeros, a todos los que han pasado por el vestuario en estos siete años y medio. Ojalá guardéis un buen recuerdo de mí. He intentado ser un buen profesional, un buen compañero y, cuando me tocó, un buen capitán. Si en algo pude ayudaros, si en algo pude ser ejemplo, me doy por satisfecho. Gracias a todos los cuerpos técnicos con los que he coincidido estos años. He aprendido muchísimo de cada uno: de fútbol y también de vida".

De la misma manera, Dani Rodríguez, siguió explicando que es "una persona imperfecta, como cualquiera. Pero sí creo honestamente que, en estos siete años y medio, las veces que me he podido equivocar ha sido defendiendo al club y al grupo. Y también siento que, en esta última situación, he pagado un precio demasiado alto, pero lo acepto, lo respeto y sigo adelante sin rencor, con la conciencia tranquila de haber dado siempre todo por este escudo. A la afición, solo puedo decirle gracias. Gracias por cada aplauso, por cada bronca cuando hacía falta, por cada vez que empujasteis al equipo cuando las piernas ya no tiraban. Ha sido un orgullo dejarme el alma por vosotros. El día que vuelva a sentarme en la grada, lo haré como lo que ya soy: un mallorquinista más. Y ojalá, en un futuro, la vida nos vuelva a cruzar. Ojalá algún día pueda volver aquí para defender este escudo desde el banquillo, como entrenador. Muchas gracias por estos siete años y medio. Gracias, de corazón, por hacerme sentir en casa".

Dani Rodríguez, con un pasado sentenciado en el Bernabéu

Dani Rodríguez comenzó su revés en el Mallorca en el encuentro contra el Real Madrid, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports. El centrocampista del conjunto balear fue suspendido de empleo y sueldo por sus palabras tras no jugar un minuto contra el equipo de Xabi Alonso: "Viaje con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: nunca esperes nada de nadie y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brilla por su ausencia".