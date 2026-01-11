Vuelve a la carga por Neal Maupay, por el que hubo un derbi estival

Condenado al ostracismo por De Zerbi en Marsella, el ariete franco-argentino ya fue tanteado en 2019 y nuevamente en verano por un club necesitado de pegada

Roberto de Zerbi no estaba de acuerdo con que el Olympique de Marsella comprara a Neal Maupay, cedido por el Everton a cambio de 500.000 euros, pero los dirigentes de la entidad de la Costa Azul, con el español Pablo Longoria a la cabeza, consideraron que pagar otros cuatro millones por un jugador que había marcado cuatro goles y brindado otras tantas asistencias en 24 partidos oficiales era una oportunidad de mercado. El preparador italiano cumplió su palabra y el canterano del Niza apenas ha tenido oportunidades. De hecho, un minuto en la Ligue 1 ante su ex equipo, 63' en la Coupe de France y otros 65' con el filial de Championnat National 3. Pare usted de contar. Suficiente para que Pisa, Racing de Avellaneda (tiene pasaporte argentino al ser su madre, Liliana, de allí) y Sevilla FC hayan movido ficha.

Ya en 2019, cuando descollaba en el Brentford (49 goles y 17 asistencias en 126 partidos allí), lo pidió Julen Lopetegui a un Monchi recién retornado de su aventura en la Roma, pero el poderío económico del también inglés Brighton se impuso: 15,56 millones de euros tuvieron la culpa. Con 'Las Gaviotas' también rindió a gran nivel (27+7 en 109), con lo que el Everton abonó 11,8 millones en 2022, aunque no pudo brillar en Liverpool, saliendo cedido primero a 'The Bees' y luego al OM. Ahora, con contrato hasta 2028 y pocas ganas, dicen, de moverse pese a su ostracismo, Antonio Cordón ha vuelto a llamar a su puerta y procurado conseguir lo que se le escurrió en verano. Dependerá de las ganas y el amor propio de un Maupay que, a sus 29 años, tampoco puede tirarse el año en blanco. En Nervión, pese al buen momento de Akor Adams y a que Isaac Romero está en el mercado en busca de plusvalías, se necesita toda la pegada posible sin pagar demasiado.

Tanto Sevilla como Betis preguntaron en verano por Maupay

Según publicó el prestigioso diario francés 'La Provence', tanto Antonio Cordón como Manu Fajardo se interesaron este verano por Neal Maupay. En el mundillo era 'vox populi' que Roberto de Zerbi no contaba con el ariete de Versailles, siendo su elegido desde la ventana anterior para actuar en punta Amine Gouiri y pidiendo el regreso de Pierre-Emerick Aubameyang, al tiempo que promocionaba y daba confianza al canterano Robinio Vaz. Además, el club había comunicado al galo-argentino que no sería inscrito en la lista A de la UEFA para la Champions League, pese a lo cual el interesado prefirió quedarse y pelear por el puesto. El OM estaba dispuesto a deshacerse de él por medio de una cesión simple o incluir una opción de compra, pero el atacante tumbó todas las propuestas que le llegaron. Ahora, podría reconsiderar su postura.