Vía abierta con Isaac Romero en el mercado de enero por la posición del Sevilla

En Nervión barajan un nuevo escenario si se dan las circunstancias para solucionar la compleja situación del lebrijano mientras que Akor Adams brilla con Nigeria y volverá como titular

Isaac Romero atraviesa por una situación compleja en el Sevilla, acentuada por el bajo rendimiento generalizado del equipo y lo ocurrido contra el Levante, cuando pidió lanzar el penalti a Alexis, lo falló y después no supo remachar en el rechace de Ryan.

El delantero no marca en LaLiga desde el pasado 5 de octubre, hace más de tres meses, lastrado también por los problemas físicos y la sanción de dos partidos por su expulsión en el derbi por una entrada innecesaria a Valentín Gómez, y lo cierto es que a día de hoy se encuentra en el centro de las críticas de la afición y se percibe que le falta confianza.

Isaac Romero, a la sombra de Akor Adams cuando regrese

Tanto es sí que en Nervión se echa de menos sobremanera a un Akor Adams que se marchó tras su gran actuación ante el Oviedo y que brilla en la Copa de África, en la que ayer marcó un golazo en la victoria en cuartos contra Argelia.

A día de hoy, el lebrijano es la segunda opción en ataque para Almeyda por detrás del nigeriano y fue suplente contra el Levante tras haberse recuperado poco antes de un proceso febril, ejerciendo Alexis Sánchez de punta de lanza.

El Sevilla contempla su salida en enero si laman a su puerta

En este contexto, el Sevilla valora seriamente su salida en este mercado invernal si llegara una oferta interesante de cara a quedarse con Akor Adams, titular en cuanto vuelva, y fichar un nuevo delantero en el caso de que den las circunstancias necesarias para que Antonio Cordón pueda maniobrar en este mes de enero.

El verano pasado, en un principio, se barajó la opción de que se marchara, pero Almeyda frenó esta posibilidad y finalmente permaneció en el Sánchez-Pizjuán. Comenzó de suplente de Akor Adams, pero no tardó en dar el salto a la titularidad y en vivir su mejor momento goleador en un amplio periodo de tiempo, pues marcó tres goles en poco más de un mes, el último en la goleada contra el Barcelona. Desde entonces arrastra una sequía solo rota en la Copa contra el Extremadura.

La postura del lebrijano de cara a enero

El propio futbolista no vería con malos ojos una salida consciente de las críticas y de su situación complicada en Nervión, si bien tampoco está dispuesto a rendirse y pretende pelear por recuperar su mejor nivel si finalmente permanece como sevillista. Pese a su momento actual, Isaac Romero tiene cartel internacional, como demuestra que en su momento fue relacionado con Zenit y Roma, sin olvidar los tentáculos de la poderosa Premier para dar vida a una vía, la de su salida, que está sobre la mesa si llaman a su puerta y a la del club.