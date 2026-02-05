El Málaga sí hará caja con el traspaso de En-Nesyri, no como el Sevilla

Pese a los problemas con el papeleo, la FIFA resolvió favorablemente la venta del delantero marroquí al Al-Ittihad Club

Youssef En-Nesyri ha sido uno de los protagonistas del pasado mercado de fichajes de invierno. El delantero marroquí quería salir de Turquía en enero y su nombre se barajó en varios equipos. Los primeros clubes interesados estaban en la Premier League, pero el ex del Sevilla FC rechazó a los equipos ingleses y, en un primer momento, se decantó por la Serie A italiana, donde Juventus y Nápoles estaban interesados.

Ambos clubes transalpinos no están muy boyantes, económicamente hablando, por lo que se barajó la posibilidad de una cesión con opción de compra. Finalmente, las condiciones no convencieron al futbolista marroquí ni al club turco, que decidió irse al fútbol árabe casi al final del mercado.

En-Nesyri se marchó al Al-Ittihad Club para suplir la marcha de Benzema, aunque lo hizo con suspense. Los saudíes y los turcos intercambiaron documentos el último día de mercado, teniendo que intervenir la FIFA para darle validez a la operación.

El dinero que cobrará el Málaga por la marcha de En-Nesyri a Arabia Saudí

El traspaso del marroquí rondará los 15 millones de euros, por lo que el cuadro blanquiazul cobrará algo más de 200.000 euros debido a los Mecanismos de Solidaridad para que equipos donde se formó el futbolista también cobren algo de los traspasos.

En-Nesyri estuvo tres campañas en Málaga, donde subió al primer equipo procedente de La Academia de Martiricos. El cuadro andaluz cobrará el 0,5% de la venta por cada una de esas tres temporadas que el delantero fue malaguista. Es decir, percibirá el 1,5% del total del traspaso. De hecho, el Leganés, equipo en el que Youssef En-Nesyri jugó una temporada, también percibirá algo del traspaso al Al-Ittihad.

El marroquí se marchó al conjunto madrileño el verano de 2018 a cambio de seis millones de euros, teniendo esa temporada menos de 24 años, por lo que el cuadro pepinero recibirá el 0,5% del dinero de traspaso.

El Sevilla no verá prácticamente nada

Los nervionenses sonaron como posible destino de En-Nesyri en enero. Si el marroquí salía cedido, prefería volver a la capital hispalense que irse a cualquier otro lugar, aunque el dinero puesto por Arabia Saudí acabó de un plumazo con lo que era más un sueño en Nervión que una posibilidad real.

El Sevilla vendió en 2024 al marroquí por 20 millones de euros, guardándose un 10% de una futura plusvalía. Como el Fenerbahçe lo ha vendido al Al-Ittihad por una cantidad inferior a la que lo vendió en su momento el conjunto español, no existe plusvalía ninguna, por lo que los andaluces se quedan sin cobrar nada de esta operación, algo que les habría venido muy bien debido a su delicada situación económica.

Lo que sí recibirá el conjunto nervionense será una mínima cantidad por los derechos de formación, ya que su primera temporada en el Sánchez-Pizjuán tenía menos de 23 años, por lo que recibirá alrededor de 40.000 euros.