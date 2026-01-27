Funes se 'acuerda' de Sergio Pellicer, explica el momento del Málaga y es reacio a llegadas en el mercado de fichajes

El técnico del cuadro malacitano, que actualmente es tercero de LaLiga Hypermotion, pasó por el programa 'Área Malaguista de 101TV' y repasó el momento del conjunto de La Rosaleda

El Málaga de Funes es posiblemente uno de los equipos más de moda en este momento en LaLiga Hypermotion. El Málaga ha dado un giro de 180 grados a su situación desde que Funés relevó al despedido Sergio Pellicer. Los malacitanos son terceros, a un solo punto de los puestos de ascenso directo y con una racha de triunfos que ya se alarga hasta la media docena. Este pasado lunes, el principal artífice de este éxito en el Málaga, Funes, pasó por el programa de 101TV, Área Malaguista. El técnico del Málaga se explayó para responder a las diferentes cuestiones y dejó interesantes titulares.

Funes no olvida el ascenso desde Primera RFEF con Sergio Pellicer

Funes recibió la bendición de Sergio Pellicer el día que este se despidió del Málaga y como de 'bien nacido es ser agradecido', el propio Funes reconoció la importancia que tuvo en la mentalidad del club el ascenso desde Primera RFEF: "El fútbol también son rachas y reconozco que en el Málaga se gestó algo grande en el año de Primera Federación. Ellos han vivido ese momento de éxito con el ascenso y eso le ha dado mucha fuerza al vestuario. Al final es lo que te permite salvar los momentos difíciles".

Al hilo de ese momento, Funes recordó que en su llegada al Málaga el equipo estaba en puestos de descenso y cómo gracias a una buena racha de partidos, ahora el equipo tiene mucha fuerza: "En mi primer partido estábamos en descenso y el entrar en una buena dinámica con esa fuerza que tenía el vestuario nos ha ayudado mucho. Esa base está dando su fruto, es como el Bambú japonés, que le pasa algo parecido, en 5 años lo ves y no está creciendo, pero en cinco o seis meses luego ves un cambio brutal. Ahora, en Málaga, no se ve el tallo, pero sí se ven los brotes verdes de los años anteriores".

Funes apuesta por la ilusión y la prudencia a partes iguales en el Málaga

El técnico del Málaga le pidió a la gente que se ilusione con el momento que está viviendo el equipo pero también pidió prudencia porque por delante quedan casi 20 jornadas de competición: "La gente tiene que ilusionarse y quiero que la gente se ilusione. Hay que ilusionarse y la gente se tiene que ilusionar con el resultado o esfuerzo de los jugadores porque se lo merecen, pero creo que nos equivocaríamos si pensamos en otras cosas que quedan mucho tiempo para que pase. Quizás vivir con esa ilusión nos da la fuerza para seguir más fuerte. Todo está pasando porque los jugadores se están esforzando. Hay varias premisas claves y una es mantenerse y ser regular".

Por último, Funes sorprendió con la reflexión que hizo sobre el mercado de fichajes del Málaga y en relación a su deseo de que no llegue nadie porque eso es síntoma de que los que están lo están haciendo bien: "No puedo asegurar que no haya, pero a mí me gustaría que no hubiese. Que vengan jugadores significa que otros tienen que irse. Si yo entendiese que hay jugadores que no lo están dando todo sí me sentiría en la necesidad de aprovechar esta ventana. Pero veo a los jugadores que creo que están dando lo más que pueden. Ellos han puesto mucho para que la situación del equipo cambie y se merecen esta confianza. Esa fuerza es importante. Cuando yo decía que ojalá no venga nadie es porque nuestros jugadores están destacando y nos hablan por esa ilusión de dónde vamos a estar. Con lesiones o con el mercado abierto, son momentos importantes que cuando llegue se cierre bien".