El final del mercado de fichajes del Málaga en palabras de Loren Juarros

El director deportivo del conjunto malacitano analizó este pasado jueves los últimos días del mercado y descartó un movimiento de última hora: "LaLiga no nnos lo permite", declaró

El Málaga sigue ilusionando de la mano de Funes. En La Rosaleda han visto como desde la llegada del nuevo técnico que llegó en sustitución de Sergio Pellicer el equipo se ha catapultado a los puestos de play off de ascenso a Primera con un gran 23 de 27 puntos posibles.

En esta tesitura, ya apuntó Funes en su última intervención que era partidario de no hacer fichajes en este mercado de invierno porque eso supondría asumir que hay jugadores que no están dando su mejor versión. Este pasado jueves, Loren Juarros, director deportivo del cuadro de la Costa del Sol, dejó entrever que no habrá movimientos en el tramo final del mercado invernal y por lo tanto, el Málaga no realizaría ningún fichaje en este periodo.

El Málaga cierra la puerta a fichajes en el tramo final del mercado

Loren Juarros comentó que en el Málaga no contemplan un movimiento en los últimos días de mercado por 'culpa' de LaLiga que no se lo permite a los andaluces. Confesó que hubo posibilidades de un refuerzo para el lateral izquierdo pero que finalmente se descartó la opción: "A día de hoy no contemplamos un movimiento porque LaLiga no nos lo permite. Podríamos estar preparados, porque hubo algún planteamiento en el lateral izquierdo, pero no lo contemplamos hacer. Espero que no pase nada, ni una lesión o que venga un club a pagar una cláusula de un jugador, cosa que no puedes controlar. Hasta el último día todo puede pasar".

Previamente, Loren Juarros había dejado claro que están contentos con la plantilla actual del Málaga y que las ganas de traer a alguien pueden cambiar el equilibrio del equipo: "En principio… sabéis lo del límite salarial y nos estamos moviendo. Estamos preparando alguna cosa (balance de mercado la semana que viene). El rendimiento del grupo nos hace estar tranquilos. A veces cuando las cosas funcionan, y somos un grupo, un vestuario, si metes algo y crees que puede mejorar, puede distorsionar al grupo. Estamos contentos con los que juegan y los que no, porque el día a día es fantástico, solo hay que ver a los chicos entrenar cada día. Todos están trabajando de forma fantástica para mantener el nivel".

Algunos nombres propios en el Málaga

El director deportivo del Málaga habló de Moussa, que jugará con el filial malacitano y Haitam, por el que el club apuesta por su continuidad: "Haitam no contemplamos que salga. Vamos a mantener el plan que tenemos con él. Ya está en el día a día, está jugando, y queremos completar el plan de readaptación total para que termine de estar. Queremos que sea un jugador importante para el Málaga. Y con Moussa, no que salga, pero contemplamos que juegue con el Malagueño, tenerlo controlado. No va a ser fácil que tenga minutos en el primer equipo. Es un jugador de la casa. Y queremos que esté bien atendido aquí, porque cuando sales fuera no sabes cómo le van a cuidar, y a Moussa tampoco le conviene jugar de una forma descontrolada. Y que en julio vuelva a la pretemporada al 100%. A Moussa se le pondría licencia para el filial y no podría jugar con el primer equipo".

Las renovaciones en el Málaga

Loren Juarros comentó que ahora su parcela de la dirección deportiva está centrada en las renovaciones de jugadores clave en el sistema de Funes: "Es nuestro trabajo. Mirar a largo plazo. Estamos hablando con diferentes situaciones, es de las preocupaciones u ocupaciones que tenemos. Tratar de blindar de la mejor manera, y que los que se queden sea con el convencimiento. No tenemos que obligar a nadie. Esa serie de jugadores que están rindiendo bien, que finalizan contrato o que queremos alargar el vínculo, estamos trabajando a la par con varios de ellos".

Hizo un aparte el director deportivo con Juanmi, que sufrió una lesión importante y con el que el club tiene entre sus prioridades la mejor recuperación posible: "El tema de Luismi es diferente. El tema de la lesión ha sido más importante de lo que pueda parecer. Estamos hablando con él de su situación, pero lo que nos preocupa es una recuperación completa y lo mejor posible".

Valoración del trabajo de Funes sin olvidar a Sergio Pellicer

Quiso valorar Loren Juarros el trabajo de Funes en este tramo con el Málaga pero el director deportivo no quiso olvidarse de su predecesor Sergio Pellicer: "Hemos cambiado al entrenador, una pata fundamental en un equipo de fútbol. Ha metido los matices que él creía que tenía que meter al equipo, y ha funcionado. Cuando tomamos la decisión de meter a Funes, pensamos que podía ir en esa dirección. Y ha convencido a los jugadores, es así, igual antes no se llegaba a los jugadores o se les podía convencer. Una racha espectacular, fruto de su creencia en creer a los jugadores y que podían hacer unas cosas diferentes. No me puedo olvidar del trabajo de Sergio y todo los que han pasado por aquí en estas temporadas. No nos podemos cansar de mejorar: recursos, todo lo del día a día, el estilo… ese es el objetivo. Y con Funes se ha dado un paso en ese sentido. Ganar seis seguidos no es fácil. ¿Ha podido haber suerte? Sí, lo que nos faltó antes. Ha convencido a estos chicos de que esta es la manera de ganar, no hay más misterio. El míster ha creído mucho más en lo suyo".