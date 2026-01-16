Alineaciones Betis - Villarreal: alineación probable del Real Betis y del Villarreal CF en el partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports

Manuel Pellegrini da máxima importancia a este choque liguero enclavado entre los octavos de la Copa del Rey y la séptima jornada de la UEFA Europa League; Marcelino García Toral, fuera de la Copa del Rey y ya sin nada en juego en la Champions League, no se guardará nada

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, calificó al Villarreal CF como un rival directo por la Champions en la rueda de prensa previa al choque liguero que verdiblancos y amarillos afrontan este sábado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Así lo cree el chileno, a pesar de que los pupilos de Marcelino García Toral -terceros con 41 puntos pese a tener un partido menos por el aplazado ante el Levante UD- le sacan ya 12 puntos de ventaja a los heliopolitanos (29), que además se encuentran a nueve de la cuarta plaza que ocupa el Atlético de Madrid (35) y a cinco de la quinta posición del RCD Espanyol (34) a la espera de lo que hagan los pericos este viernes ante el Girona.

De la máxima importancia que ambos entrenadores le dan a este partido, el primero de la segunda vuelta de LaLiga EA Sports, y de las numerosas bajas que acumulan entre ambos cabe deducir que se guardarán entre poco y nada. A priori saldrán de inicio el local Natan y el visitante Mouriño a pesar de estar apercibidos de sanción. También tienen muchas opciones de jugar ante sus respectivos exequipos Fornals, Lo Celso, Bakambu, Pedraza o Ayoze.

Con todo, Marcelino alberga más dudas en su once que Pellegrini, quien tiene el condicionante extra de venir de jugar los octavos de final de la Copa del Rey el pasado miércoles -con remontada ante el Elche- y de afrontar el próximo jueves un nuevo duelo de la UEFA Europa League frente al PAOK de Salónica, con viajes de ida y vuelta a Grecia incluidos.

El once del Betis

Pellegrini confirmó este viernes que el Betis mantiene la baja por lesión de Héctor Bellerín -todo apunta a que tampoco llega contra el PAOK-, además de las ya conocidas del Cucho Hernández, Junior Firpo e Isco Alarcón o las de los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, quienes el domingo disputarán la final de la Copa de África con su selección. La buena noticia es que recupera a Ángel Ortiz, ausente contra el Elche CF y con posibilidades de salir de inicio frente al Villarreal.

Del concurso del extremeño dependerá la titularidad de Aitor Ruibal, pues la baja de Bellerín invita a no arriesgar a quedarse sin lateral derecho para los duelos del jueves ante el PAOK en Salónica y del domingo contra el Deportivo Alavés en Vitoria. Al margen del polivalente Ruibal, en teoría el único con opciones de repetir en zona defensiva con respecto al once ante el Elche es Natan de Souza.

Álvaro Valles volverá a la portería y Marc Bartra liderará el eje de la zaga, con Valentín Gómez como previsible lateral zurdo y con doble pivote mixto para Marc Roca y Pablo Fornals. Menos cambios se esperan arriba, con Antony dos Santos y Gio Lo Celso como fijos y con opciones en los otros dos puestos para Rodrigo Riquelme, Pablo García, Cédric Bakambu e incluso el 'renacido' Chimy Ávila.

El once del Villarreal

Por su parte, Marcelino no podrá contar ante el Betis con los tres lesionados de media-larga duración: Logan Costa, Willy Kambwuala y Pau Cabanés. Tampoco con los dos representantes que el Villarreal mantiene en la Copa de África, que además se enfrentarán entre ellos en la gran final del próximo domingo: el marroquí Ilias Akhomach y el senegalés Pape Gueye.

El Villarreal tiene la ventaja de haber tenido una semana para preparar el encuentro desde el 3-1 ante el Alavés, pues ya había sido eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey por el Racing de Santander. Tampoco tiene motivos para rotar de cara al duelo de la UEFA Champions League del martes en La Cerámica ante el AFC Ajax de Ámsterdam, porque a falta de dos jornadas se ha quedado sin opciones de clasificarse después de sumar sólo un punto en seis encuentros.

Por todo ello, cabe esperar que Marcelino salga ante el Betis con lo más parecido que tenga a un once de gala; con meras dudas por matices tácticos: en el lateral izquierdo, con Pedroza o Cardona; en el extremo derecho, con Pépé o Buchanan; e incluso en el acompañante de Mikautadze en la doble punta, Gerard Moreno o un Ayoze Pérez que ya fue pitado el curso pasado en el Benito Villamarín.

Alineaciones probables del Betis - Villarreal

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; Bakambu o Chimy Ávila.

Villarreal CF: Luiz Junior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Pedraza o Cardona; Buchanan o Pépé, Comesaña, Parejo, Moleiro; Gerard Moreno o Ayoze y Mikautadze.