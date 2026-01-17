El Real Betis saca la tijera para darle emoción al juego

Los verdiblancos reciben este sábado al Villarreal con la intención de reducir distancias con la zona Champions y de aprovechar la derrota del Espanyol para acercarse a la quinta plaza y despegarse del séptimo, el Celta

El Real Betis amanece este sábado dispuesto a sacar tijera, intentando vencer a la piedra que viene siendo un lanzado Villarreal CF que llega a La Cartuja de Sevilla para empezar la segunda vuelta de LaLiga EA Sports sacándole 12 puntos (con un partido menos) al equipo de Manuel Pellegrini, quien se niega a dar por perdido el objetivo de meterse en Champions. "Todavía faltan 57 puntos", exclamó el chileno en la rueda de prensa previa al choque de esta noche en la jornada 20, que empezó este pasado viernes con la derrota del RCD Espanyol en un polémico duelo ante el Girona FC que deja a los verdiblancos la oportunidad de recortar a dos puntos la desventaja con respecto al quinto puesto.

Sábado de recortes para el Betis: ganar para acercarse a Villarreal, Atlético y Espanyol alejándose del Celta

El Girona alargó su buen momento en este inicio de año con su tercera victoria seguida y asaltó el RCDE Stadium (0-2) con dos goles de penalti firmados por Vladyslav Vanat, uno en el tiempo añadido de la primera mitad y el otro en el alargue de la segunda mitad. Éste último, totalmente inexistente, fue especialmente protestado por un Espanyol que no entendía qué imagen habían visto desde el VAR para certificar la pena máxima pitada por el colegiado navarro Iosu Galech Azpeteguía. El derbi catalán se calentó muchísimo y acabó con lanzamiento de botellas al campo.

Además de poder recortar de cinco a dos la distancia con el quinto puesto liguero en caso de ganar, el Betis saltará al campo sabiendo también qué ha hecho el Athletic Club -octavo- en su visita al RCD Mallorca a partir de las 16:15 horas. Asimismo, un triunfo ante el Villarreal le serviría para meter algo de presión al Atlético de Madrid -que marca la zona Champions con +9- y al RC Celta de Vigo -séptimo aunque empatado a 29 puntos con los heliopolitanos-. Los rojiblancos reciben en la sobremesa del domingo al Deportivo Alavés y los celestes acogen la visita del Rayo Vallecano justo después.

La Copa del Rey reduce un poco las opciones de que la séptima plaza tenga pasaporte para competir en Europa

No es baladí el dato de que han decaído un poco las opciones de que en este curso la séptima plaza asegure un billete para competiciones continentales, ya que sólo tres de los seis primeros en LaLiga EA Sports están clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey y el sorteo del lunes, por fin sin condicionantes más allá de que el Albacete será local como único superviviente de LaLiga Hypermotion, podría dejar alguno más por el camino si hay enfrentamientos entre ellos.

Motivo extra para que el Betis apriete para acercarse a la quinta plaza y abrir un colchón con respecto al Celta, uno de esos eliminados en Copa. El Real Madrid, apeado en octavos de final por el propio Albacete; el Villarreal CF, que cayó en dieciseisavos ante el Real Racing Club de Santander; y el RCD Espanyol, que se despidió en segunda ronda tras perder contra el Atlético Baleares, son los otros equipos de zona europea que ya no siguen con vida en el 'Torneo del K.O.'.

Además, en cuanto a competiciones UEFA se refiere, tanto el Villarreal como el Athletic Club ya no tienen opciones de seguir con vida en la Champions y se despedirán tras las dos jornadas que le quedan a la Fase Liga. Sí tienen avanzado el pase en el máximo torneo continental Real Madrid, Atlético y Barça; así como Betis y Celta, en la Europa League; y Rayo Vallecano, en la Conference.