El primer 'refuerzo' de la Real Sociedad podría encontrarse en el Sanse

Pellegrino Matarazzo tendría pensado subir al menos a dos jugadores del filial para ejercitarse con la primera plantilla, teniendo muchas papeletas el lateral zurdo Jon Balda, que ya se estrenó la pasada campaña con Imanol Alguacil

La Real Sociedad volverá al trabajo el próximo 29 de diciembre, pero su nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, comenzará a trabajar en Zubieta dos días antes. El estadounidense no quiere dejar nada al azar. Después de recibir la primera llamada del club donostiarra el pasado mes de octubre, cuando Sergio Francisco salvó su primer 'match ball', ha tenido tiempo de sobra para estudiar a una plantilla que asegura conocer bien, si bien se esperan cambios en la misma. Y es que, el relevo en el banquillo de Anoeta no será la única novedad que traerá el nuevo año.

Varios nombres propios en la rampa de salida

Principalmente, el foco se sitúa en las salidas. Conocidos por todos es el deseo de Umar Sadiq de recalar en el Valencia, si bien la entidad txuuri urdin, como ya sucedió en verano, ni mucho menos piensa regalar a un descarte al que ha intentado sacarle rendimiento en estos meses. Está claro, no obstante, que el nigeriano no ti4ne cabida en proyecto, surgiendo también muchas dudas con respecto al futuro del central croata Caleta-Car, que no está ofreciendo el resultado esperado.

Junto a ellos, también se buscará acomodo para jugadores como Odriozoloa, otro descarte al que no se pudo colocar en verano, Mikel Goti o Karrikaburu, optando en estos dos últimos casos por cesiones que les permitan disfrutar de los minutos que no tienen en la Real Sociedad. Todo ello, sin olvidar a Luka Sucic, que parecía con un pie fuera pero fue revitalizado por Jon Ansotegi en su breve periplo de interinidad.

No se descartan fichajes

Al fin y al cambio, será el propio Matarazzo el que tenga que consensuar con la dirección deportiva los pasos a dar en el mercado. También en un capítulo de fichajes que no se descarta, como avanzó el presidente, Jokin Aperribay, quien aseguró en la presentación del técnico que se tomarán "las medidas necesarias" si se considera que lo idea es reforzar la plantilla, a priori con un delantero.

Pero al mismo tiempo también se baraja pescar a los primeros refuerzos en el Sanse. Según ha reconocido el preparador estadounidense, al menos dos de los componentes del filial darán inicialmente el salto, apuntando el diario As que es el lateral zurdo Jon Balda quien cuenta con todas las papeletas para ser uno de los que se incorporen al trabajo de la primera plantilla.

Los números de Jon Balda

El zaguero de 23 años fue renovado recientemente hasta 2028 después de que la pasada campaña ya tuviese minutos tanto en la Copa del Rey como en la Europa League de la mano de Imanol Alguacil, que tiró de él también en enero tras las bajas que se produjeron en el plantel en ese mercado. Este curso, por su parte, ha seguido con su evolución en Segunda división, donde está siendo uno de los más destacados del Sanse, firmando dos goles en 17 partidos.

En la primera plantilla, el habitual titular en su puesto es Sergio Gómez, mientras que como reserva se encuentra Aihen Muñoz. Sobre el papel, la incorporación de un nuevo lateral izquierdo no se antoja algo prioritario, pero dado su buen hacer podría tener su oportunidad, como también la ha tenido en ataque Gorka Carrera, otro de los que podría reforzar a los 'mayores'.