José Campaña y el Ceuta negocian su fichaje

La AD Ceuta FC sigue trabajando para reforzar el equipo este mercado de fichajes de invierno. El cuadro ceutí es la gran revelación de la temporada en LaLiga Hypermotion, ocupando por primera vez en su historia puestos de play-off de ascenso tras 20 jornadas disputadas, pero José Juan Romero y los suyos quieren más.

El delantero Marc Domènech ha sido el primer refuerzo invernal de los caballas. El delantero llegó a principios de enero en calidad de cedido (sin opción de compra) procedente del RCD Mallorca, pero el Ceuta pretende acometer varias incorporaciones este mes.

Con el punta cerrado, se quiere traer a algún extremo y un centrocampista organizador, siendo en esta demarcación donde vuelve a cobrar fuerza el nombre de José Gómez Campaña.

El sevillano, sin equipo desde que acabase su contrato con la UD Las Palmas, ya interesó a la AD Ceuta FC el pasado verano, aunque entonces quiso esperar a un posible y complicado regreso al Sevilla FC, algo que finalmente no se produjo. Además, eran muchos los clubes que se interesaron en el centrocampista andaluz, descartando entonces al cuadro ceutí. Ahora la situación es bien distinta.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, las posturas entre el futbolista y el club están bastante más cercanas. Al jugador le resulta atractiva la idea de fútbol que practica el conjunto ceutí y la temporada que está haciendo el equipo de José Juan Romero es una gran manera de convencer a cualquiera que tuviera ciertas reticencias para recalar en la ciudad autónoma.

El Ceuta necesita una salida para firmar

Es cierto que el margen de maniobra del Ceuta en lo económico es corto debido al límite salarial de LaLiga. Los ceutíes necesitan concretar una salida para hacer hueco en su plantilla y que el acuerdo con el centrocampista sevillano pueda llegar a buen puerto. Además, Campaña deberá ser poco exigente con sus emolumentos, debido a las restricciones que LaLiga impone en lo económico y sabedor de que a día de hoy el atractivo del Ceuta no está en sus finanzas, siendo el menor presupuesto de la categoría.

En cualquier caso, si todo va según lo previsto y no hay ningún contratiempo de última hora, el jugador viajará a Ceuta junto a su agente para conocer la ciudad, las instalaciones del club y sentarse a negociar. La sintonía entre las partes es buena y el acuerdo tiene visos de poder cerrarse próximamente.

El acierto del Ceuta con los canteranos del Sevilla y el Betis

Si Campaña acaba vestido de blanco en Ceuta, será otro movimiento más del equipo caballa con futbolistas con pasado en los dos grandes clubes de Sevilla. El último canterano de la carretera de Utrera que está triunfando en la ciudad autónoma es José Joaquín Matos, quien se ha erigido como uno de los mejores laterales de lo que llevamos de temporada en Segunda. También está triunfando Marcos Fernández, con pasado en el filial del Real Betis.