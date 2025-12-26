El Ceuta firme: no se contempla la salida de Marcos Fernández por ahora

Marcos Fernández se consolida en el Ceuta y despierta el interés de varios clubes europeos. Pese a ello, el Ceuta mantiene la calma

El Ceuta mantiene la calma respecto a Marcos Fernández, tras conocerse hace unas semanas que varios clubes europeos seguían de cerca al delantero. Propiedad del Espanyol y actualmente cedido en la Ciudad Autónoma, el atacante ha demostrado su potencial con 5 goles en la temporada, generando una notable repercusión en el panorama futbolístico.

Aunque el club caballa permanece tranquilo, continúa evaluando opciones en el mercado en caso de un desenlace inesperado, ya que la decisión final sobre el futuro de Fernández recae en el Espanyol. Según informó el periodista Fabrizio Romano, distintos equipos europeos han seguido con atención la progresión del delantero, atraídos por su capacidad goleadora, asistencias y presencia ofensiva.

Un delantero joven con proyección

Con tan solo 22 años, Marcos Fernández consolida su reputación como un atacante capaz de resolver situaciones complejas y generar oportunidades para su equipo. La cesión en Ceuta no solo le ha permitido ganar minutos, sino también acumular experiencia y madurez, factores que podrían definir si continúa en el Espanyol o recibe ofertas de clubes con aspiraciones europeas en la próxima temporada.

José Juan Romero valora a Marcos Fernández

El entrenador José Juan Romero, que ya seguía al jugador desde su paso por la cantera del Betis, ha sido claro sobre su importancia en el Ceuta. En entrevista con Muchodeporte, destacó el encaje perfecto del catalán como un delantero total, más allá de su capacidad de finalización: "Es jugador del Espanyol y no creo que quieran venderlo; Marcos es una joya. Le está viniendo muy bien al Ceuta y al Ceuta le viene muy bien Marcos. Su nivel es el de un delantero top para el fútbol de élite."

Romero subraya la combinación de talento y disciplina del jugador, asegurando que su rendimiento está marcando la diferencia en la Primera RFEF.

Una temporada para recordar

El Ceuta acumula 29 puntos, una cifra que supera las expectativas iniciales tras un comienzo complicado con tres derrotas consecutivas. Romero se muestra satisfecho con el rendimiento del equipo y el vínculo con la directiva: "El presidente y el director deportivo confían plenamente en mi trabajo, incluso más que yo al principio. Hemos superado muchas expectativas y estamos orgullosos de la primera vuelta."

Mercado y planificación

Pese a las limitaciones económicas del club, que se encuentra pen��ltimo en límite salarial, el Ceuta analiza posibles entradas y salidas. Romero comenta: "Si alguien quiere salir, buscaremos cubrir las posiciones necesarias. La competición es larga y necesitamos mantener la plantilla competitiva."

Mirando al futuro

El entrenador sueña con consolidar al Ceuta y avanzar en su carrera: "Mi objetivo es entrenar en Primera y, algún día, sentarme en el banquillo del Villamarín. Mi vida ha estado ligada al Betis y sería un honor volver allí."

Con un Marcos Fernández en plena forma, el Ceuta cuenta con un activo clave para afrontar los desafíos que vienen, mientras el mercado de verano promete mantener el interés europeo en el joven delantero.