El Ceuta se ilusiona y José Juan Romero quiere más

El cuadro caballa sumó un importante triunfo ante el Andorra este pasado fin de semana que les deja en puestos de play off de ascenso a Primera. El entrenador andaluz apuesta por divertirse más

El Ceuta regresó a Segunda esta temporada después de una gran campaña en Primera RFEF de la mano de José Juan Romero. Pero tenía muy claro el Ceuta y el propio José Juan Romero que no venían a LaLiga Hypermotion para ser la cenicienta del fútbol de plata y sí para quedarse más de una temporada.

Al Ceuta le costó hasta cuatro jornadas llevar los primeros tres puntos a su casillero de LaLiga Hypermotion pero después de ese comienzo dubitativo, llegó una racha que hizo que el foco apuntase directamente al Alfonso Murube.

El Ceuta sumó ocho encuentros de Liga sin conocer la derrota y sumando un gran 18 de 24 puntos posibles. Llegó después un pequeño bache con tres derrotas consecutivas ante Córdoba, Leganés y Deportivo de La Coruña pero poco tardó José Juan Romero en ponerle las pilas a los suyos para apuntarse (de momento) otra racha de seis encuentros sin perder con cuatro triunfos y dos empates.

El único borrón en el Ceuta de José Juan Romero es la eliminación en Copa del Rey ante un rival de inferior categoría como el Guadalajara. A pesar de este tropiezo inesperado, el Ceuta ha arrancado el 2026 con triunfo ante el Andorra y terminando la jornada 20 en puestos de play off de ascenso a Primera.

José Juan Romero quiere más del Ceuta

El técnico sabe que el Ceuta puede dar mucho más y así lo plasmó en sus palabras después de vencer al Andorra. José Juan Romero dejó claro que ante el Andorra hubo actitudes de sus jugadores que no le habían gustado: "No quiero que se me ponga el titular de que el entrenador está matando a los futbolistas. Digo que, tal y como se nos ha puesto el partido, tendríamos que haber hecho mucho más daño, habernos divertido más. Sí que he visto actitudes que no me han gustado, ya se los haré saber porque nos estamos jugando mucho, y tú juegues 20 o 90 minutos... Podrán ser mejores o peores, pero al Ceuta no le pueden ganar a huevos. Y a eso no podemos renunciar. En ese aspecto no estoy contento con todos. Mis felicitaciones porque lo estamos bordando".

Insistió otra vez José Juan Romero en que el Ceuta debía disfrutar, más si cabe con el botín de puntos que tiene con casi la primera mitad cumplida: "Ha faltado tener el balón, pero sobre todo hacer daño. El Andorra siempre lo tiene, pero sin problemas u ocasiones. Nos hemos metido demasiado en ese papel, aunque tenemos futbolistas en ese papel que son fundamentales. Bassinga ha jugado un rato, otro que puede tener el balón, Rubén no estaba... Insisto que teníamos que haber hecho más daño. Si me dices que este equipo está con 20 puntos y sufriendo, que hay que colgarse de los palos con el 2-0, lo puedo comprar. Pero si no disfrutan ahora con 32 puntos... El Ceuta no va a dejar de ser valiente. No hemos metido centrales o jugadores defensivos. El mensaje estaba claro. Se ha defendido bien, con oficio ante un rival muy jodido".

El mes de enero del Ceuta

El Ceuta tras el triunfo ante el Andorra, tiene aún por delante tres partidos más en este primer mes de 2026. Los de José Juan Romero visitarán La Rosaleda para medirse a un Málaga que también vive un gran momento con Funes. La segunda vuelta empezará para el Ceuta ante el Real Valladolid y para cerrar enero, los ceutís tendrán un segundo partido como local ante la Cultural Leonesa, otro de los ascendidos desde Primera RFEF.