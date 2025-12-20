Las pistas del Ceuta sobre el mercado de fichajes de invierno

José Juan Romero, técnico del conjunto de LaLiga Hypermotion, habló en la previa de su partido ante la Real Sociedad B sobre el mercado invernal: "Habrá que ver las demarcaciones que podemos acometer y si podemos hacerlo porque luego está el límite salarial, la salida del futbolista... una cadena curiosa"

Cuando allá por el mes de agosto empezó LaLiga Hypermotion, pocos podrían vaticinar que el Ceuta sería uno de los equipos que llegaría a Navidad, que no el ecuador de la competición, como uno de los conjuntos que ya tendría la mitad del trabajo hecho. El Ceuta de José Juan Romero empezó con dudas pero en el momento que empezaron a perderle el respeto a la Segunda división, los resultados empezaron a llegar para los del Alfonso Murube. El Ceuta es noveno con 26 puntos, por lo que ya estaría en el ecuador de los teóricos 50 que sirven para firmar la permanencia en Segunda división.

A pesar del buen primer tramo de temporada del Ceuta, desde la entidad caballa saben que es importante acudir al mercado de fichajes de invierno ya que todos los equipos apostarán por reforzarse de cara a la segunda mitad de la temporada. El trabajo de José Juan Romero es innegable pero el técnico andaluz apuesta por acudir al mercado pero siempre siendo realistas de la situación del equipo.

José Juan Romero habla del mercado de fichajes del Ceuta

José Juan Romero apostó en primer lugar por esperar a que pase el partido del domingo ante la Real Sociedad B: "Hasta que no pase el partido del domingo, no queremos ir más allá". El técnico del Ceuta también habló de las vacaciones del equipo pero sin que ni el director deportivo ni el como entrenador lleguen a desconectar: "Después habrá alguna semana de vacaciones, bien merecida por todos, pero que ni director deportivo ni entrenador podrán desconectar porque siempre hay que estar pendiente en este periodo de todo".

José Juan Romero confesó que está satisfecho con lo que tiene pero es realista sabiendo que el resto de equipos van acudir al mercado de fichajes, incluidos los de abajo. Por lo tanto, apuesta por mirar las demarcaciones que se pueden reforzar y ver si es posible hacerlo por los límites salariales: "Como dije hace poco, estoy muy satisfecho con lo que tengo, y ahí está el rendimiento. Pero evidentemente todos los equipos van a reforzarse, los de abajo también. Que los árboles no nos impida ver el bosque, ser realistas y habrá que ver las demarcaciones que podemos acometer y si podemos hacerlo porque luego está el límite salarial, la salida del futbolista... una cadena curiosa. Tenemos idea de lo que queremos de hacerlo, ahora hay que ver si lo podemos ejecutar".

José Juan Romero acusa de mentir a los árbitros

José Juan Romero no estará ante la Real Sociedad B en el banquillo por la expulsión que tuvo en el último partido ante Las Palmas. Esta llegó con gran polémica tras lo reflejado en el acta por el colegiado. Este pasado viernes, José Juan Romero no se mordió la lengua para, directamente, acusar de mentiras en la redacción del acta: "El principal problema, y no culpo al árbitro, está en determinados cuartos árbitros, porque se ven con una autoridad que no les compete y se tienen que dar cuenta que no son protagonistas, sino los futbolistas. Y además hay que tener un respeto y unos valores para dirigirse, tanto a un equipo como a otro. Pero la indefensión es total. Y además miente en el acta, porque dice que después de los aspavientos, dice que yo le digo que si me va a echar en tono amenazante, porque ya me había echado. No dije eso además, y con muchos testigos delante. Será motivo para dos partidos, no lo sé. He visto conductas mucho peores y han sido menos".

El técnico del Ceuta fue contundente para dejar claro que su cuerpo técnico está preparado para estar al frente del banquillo: "Da igual, yo no voy a jugar y mi cuerpo técnico está muy cualificado para dirigir al equipo, yo veré el partido donde me dejen y no nos va a mermar".

Lo que le queda al Ceuta en la primera vuelta

El Ceuta, además del duelo del próximo domingo ante el filial de la Real Sociedad, cerrará la primera vuelta en LaLiga Hypermotion midiéndose a Andorra y Málaga, como local y a domicilio respectivamente. Dos rivales que al igual que los vascos, están por debajo de los de José Juan Romero en la clasificación de Segunda.