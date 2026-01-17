Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras la victoria del Valladolid y el empate del Real Zaragoza en la jornada 22 de Segunda división

Nueva jornada disputada en la segunda división donde dejó resultados abultados con muchos tantos y que deja cambios en las situación clasificatoria

El Real Valladolid inició la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion con un triunfo contundente y reparador ante el AD Ceuta (0-3) en el Alfonso Murube. El protagonista fue Chuki, autor de un gol y dos asistencias desde los córners, convirtiendo al estadio ceutí en su terreno de juego. Esta victoria, la primera bajo la dirección de Tevenet, da aire al club tras una primera vuelta complicada y demuestra una eficacia notable en ambas áreas, además de aportar tranquilidad al equipo técnico y a la afición.

Con Guilherme mostrando liderazgo y mentalidad competitiva, el Valladolid ofreció una actuación sólida y equilibrada, mostrando la autoridad que se espera de un conjunto potente en esta liga. El Ceuta, por su parte, evidenció carencias defensivas y errores que acabaron siendo decisivos en el marcador.

Chuki brilla y marca la pauta

El encuentro se fue decantando desde el primer tiempo, con Chuki emergiendo como pieza clave. Su primer gol llegó tras un centro preciso al primer palo, culminado por David Torres, tras un pase quirúrgico del talentoso delantero. Antes del descanso, Chuki tuvo otra clara ocasión en un mano a mano, que fue frustrada por Aisar, el portero local.

Ya en la segunda mitad, Valladolid ejecutó un plan perfecto: otro córner de Chuki permitió a Meseguer anotar el 0-2, complicando el partido para los locales. Finalmente, Sergi Canós asistió al propio Chuki en una acción de más de 70 metros que terminó en el 0-3 definitivo, sellando una jornada redonda para los visitantes.

Cultural y Sporting: errores defensivos determinantes

En El Reino de León, la Cultural Leonesa sufrió una nueva derrota ante el Real Sporting de Gijón (2-4). A pesar de adelantarse con gol de Diego Collado, los errores defensivos permitieron a los visitantes remontar rápidamente.

Zaragoza y Real Sociedad B: empate en la lucha por la permanencia

El Real Zaragoza, local en el Ibercaja Estadio, igualó ante el filial de la Real Sociedad (1-1), en un duelo directo por la permanencia. Tras un inicio de dominio visitante, los goles llegaron en la segunda mitad: Carrera adelantó a los aragoneses, y Akouokou logró la igualada en los minutos finales. A pesar del esfuerzo, el Zaragoza continúa mostrando deficiencias defensivas y mantiene su posición peligrosa en la tabla, a solo tres puntos de la zona de descenso.

Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 22