Doloroso adiós en el Ceuta de José Juan Romero

El cuadro caballa ha anunciado este lunes la salida de Andy Escudero tras el acuerdo entre ambas partes

El mercado de fichajes no solo da alegrías con la llegada de jugadores que por lo general provocan ilusión en las aficiones, también hay momentos para despedidas que a veces, como ha ocurrido este lunes en el Ceuta, duelen. El Ceuta ha anunciado este lunes la salida de Andy Escudero, extremo nacido en Alicante.

Andy Escudero llegó al Ceuta en el verano de 2024 procedente del Nástic de Tarragona para formar parte del cuadro caballa que en ese momento estaba en Primera RFEF. Andy Escudero fue una parte importante del ascenso del Ceuta desde Primera RFEF a LaLiga Hypermotion con 6 goles en la Liga regular y otro más en el play off de ascenso al fútbol de plata.

Andy Escudero deja el Ceuta ante la falta de protagonismo

Andy Escudero ha pasado esta temporada de ser importante en los planes de José Juan Romero (jugó 37 partidos el pasado año) a no contar apenas para el técnico andaluz en LaLiga Hypermotion. Andy Escudero ha participado en dos encuentros de LaLiga Hypermotion este curso a las órdenes de José Juan Romero además de otros dos en Copa del Rey. Andy Escudero tenía contrato con el Ceuta hasta junio de 2026 y tras anunciar el cuadro caballa su salida de la entidad, será libre para fichar por el equipo que desee en este mercado invernal.

El Ceuta anuncia la salida de Andy Escudero

El Ceuta anunció la salida de Andy Escudero en un comunicado en el que el club caballa refleja lo importante que ha sido el alicantino en la vuelta a Segunda división de los de José Juan Romero: "El extremo alicantino ha llegado a un acuerdo con el Club para la rescisión del contrato. La AD Ceuta FC y Andy Escudero separan sus caminos tras una temporada y media en nuestro equipo.

El futbolista ha mostrado compromiso, profesionalidad y trabajo, con una actitud ejemplar desde el primer día. La temporada pasada contribuyó al ascenso de la AD Ceuta FC a LaLiga Hypermotion, devolviendo al club caballa al fútbol profesional. Además, fue una pieza clave para José Juan Romero, disputando un total de 38 partidos y anotando 7 goles. Desde el Club le deseamos lo mejor para el futuro, recordándole que Ceuta siempre será su casa

¡Mucha suerte, Andy!".

El Ceuta quiere recuperar la senda de la victoria en Segunda división

Ya sin Andy Escudero, el Ceuta tratará en la jornada 23 de LaLiga Hypermotion de reencontrarse con los triunfos que se le han negado en las dos últimas semanas.

Los de José Juan Romero se metieron en puestos de play off de ascenso a la conclusión de la jornada 20 pero las derrotas ante Málaga y Real Valladolid han llevado al Ceuta a la zona media de la clasificación de Segunda. El lunes 26 será la Cultural Leonesa quien visita el Alfonso Murube que quiere resarcirse de la dura derrota por 0-3 ante el Real Valladolid del pasado fin de semana.