El Ceuta mira con perspectiva su situación en LaLiga Hypermotion

El cuadro caballa cayó con estrépito este pasado fin de semana ante Las Palmas, rompiendo así una racha de tres triunfos consecutivos. El presidente Luhay Hamido publicó en Facebook un mensaje acompañado de la clasificación

El Ceuta volvió a darle la razón a su entrenador José Juan Romero el pasado fin de semana. El técnico andaluz, uno de los héroes del ascenso a Segunda división desde Primera RFEF, lleva todo el curso declarando que el Ceuta necesita dar su máximo para ser competitivo en LaLiga Hypermotion. Este pasado fin de semana ante Las Palmas, los ceutís perdieron con claridad por 4-0. El Ceuta llegaba a Gran Canaria con la moral por las nubes después de acumular tres victorias consecutivas frente a Granada, Córdoba y Mirandés.

La situación del Ceuta que llama a la calma en LaLiga Hypermotion

Una derrota por 4-0 siempre enciende ciertas alarmas en cualquier equipo que se precie y en el Ceuta no iba a ser menos. A pesar de que el Ceuta acumula 44 puntos después de 29 jornadas, José Juan Romero se encargó una vez más de recordar que si no dan el 200 por ciento, son un equipo, en palabras del propio entrenador, 'que no les da'. "Ahora tenemos 44 porque jugamos al 200%, porque al 100% no nos da. Y si el día que no estamos al 200%, no entramos bien o hay un rival muy acertado, pues puede pasar esto", declaró José Juan Romero después de perder ante Las Palmas por 4-0 y añadió que "en el momento que un palo se mueve, nos cuesta. Eso de pensar que estamos cerca del play off, a día de hoy nos viene grande".

El presidente del Ceuta lanza un mensaje sacando pecho

Además del propio José Juan Romero, el Ceuta también ha tenido la respuesta a la última derrota de su presidente, Luhay Hamido. El máximo dirigente del club caballa usó Facebook para aportar un punto de cordura e instar a la afición a la calma: "Siempre AD Ceuta. Nos vemos en el Murube. Calma", escribía Luhay Hamido. Este mensaje iba acompañado de una imagen de la clasificación de LaLiga Hypermotion en la que el Ceuta es octavo y gracias a esos 44 puntos que señalábamos anteriormente, tiene el descenso a 13 puntos.

Dolorosas derrotas para el Ceuta esta temporada

Como suele ser habitual, en las derrotas lo más doloroso es la forma en la que se cae ante su rival. El Ceuta ha perdido en lo que llevamos de temporada un total de 11 encuentros, en cinco de ellos, los de José Juan Romero han perdido por tres o más goles.

Así, los caballas perdieron por 4-0 ante Las Palmas, por 4-2 ante el Almería, por 0-3 ante el Real Valladolid, por 4-1 ante el Racing de Santander y en el regreso a segunda firmaron un doloroso 3-0 ante nuevamente el Valladolid. Puestos a elegir, seguro que si le dieran la opción a José Juan Romero de firmar un 4-0 o cuatro partidos por 1-0, firmaría el primer resultado.

El calendario del Ceuta para alcanzar los 50 puntos

Con solo seis puntos por debajo de los 50 que teóricamente marcan la salvación en LaLiga Hypermotion, parecería ciertamente catastrofista que los de José Juan Romero no van a conseguir esa media docena de puntos en las 13 jornadas que quedan por delante.

En cuanto a los rivales, el próximo fin de semana el Ceuta recibirá en el Alfonso Murube al Deportivo de La Coruña. Además de los gallegos, el Ceuta se medirá seis (incluyendo el partido disputado ante Las Palmas) de los siete equipos que tiene ahora mismo en la clasificación por lo que Burgos, Racing de Santander, Castellón y Málaga pondrán a prueba a fiabilidad del cuadro caballa en el último tercio de competición.