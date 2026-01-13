El Ceuta hace oficial el fichaje de José Campaña

Tal y como avanzó ESTADIO Deportivo en exclusiva, el Ceuta ha confirmado este martes la incorporación de José Gómez Campaña, que firma por el combinado de José Juan Romero hasta final de temporada

Fichaje de impacto en LaLiga Hypermotion. José Campaña, centrocampista sevillano ficha por la AD Ceuta hasta final de temporada, tal y como adelantó ESTADIO Deportivo hace unos días. El jugador se encontraba sin equipo desde este pasado verano, fecha en la que terminó contrato con la UD Las Palmas.

Comunicado del Ceuta sobre el fichaje de Campaña

El Club que preside Luhay Hamido se ha hecho con los servicios del jugador José Campaña para lo que resta de temporada.

José Gómez Campaña (Sevilla, 31 de mayo de 1993) es un centrocampista que cuenta con una dilatada experiencia en la élite del fútbol, donde ha jugado en las ligas más importantes del panorama europeo.

Formado en la cantera del Sevilla FC, el sevillano ha pasado por conjuntos como el Crystal Palace, Oporto, Nuremberg, Levante, Sampdoria, UD Levante, UD Las Palmas, entre otros, siendo una pieza importante en cada uno de los equipos en los que ha jugado.

El mediocentro sevillano se caracteriza por jugar con mucho criterio, tener un gran golpeo de balón y una calidad envidiable. Internacional en todas las categorías con España, Campaña conquistó dos Campeonatos de Europa Sub-19 (en 2011 y 2012). Además, debutó con la absoluta de la mano de Luis Enrique Martínez siendo jugador del Levante.

El jugador se encuentra en unas óptimas condiciones tanto físicas como mentales para rendir a gran nivel y dar muchas alegrías a la afición de la AD Ceuta FC.

¡Bienvenido a tu casa, Campaña!

Dilatada experiencia en España y el extranjero

A sus 32 años, Campaña atesora cerca de 400 partidos (389 para ser exactos) en el fútbol profesional. Tras salir de la cantera del Sevilla FC y debutar en el primer equipo, se marchó a la Premier League para jugar en el Crystal Palace en el verano de 2013. Esa misma temporada volvería a hacer las maletas en el mercado invernal para marcharse a la Bundesliga y defender la camiseta del Nuremberg.

Ahí no quedaría su periplo en tierras extranjeras porque también jugaría en la Sampdoria (Italia) y el Oporto (Portugal). De vuelta a nuestros dominios pasó por el Alcorcón, el Levante y en última instancia en Las Palmas.

Internacional en todos los escalafones de la Selección

José Campaña atesora experiencia igualmente en el plano internacional. Ha pasado por todas las categorías de la Selección española, desde la sub 16 hasta la absoluta. Llegó a debutar con 'La Roja' el 7 de octubre de 2020 a las órdenes de Luis Enrique en un partido ante Portugal.