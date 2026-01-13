Samu Obeng refuerza al Albacete y se convierte en el primer fichaje invernal

El Albacete Balompié refuerza su delantera con la incorporación de Samu Obeng, procedente de la AD Ceuta, y se prepara para medirse al Real Madrid en la Copa del Rey

El Albacete Balompié ha anunciado la incorporación de Samu Obeng, delantero que llega procedente de la AD Ceuta. El atacante ghanés se convierte en el primer refuerzo del equipo manchego para un mercado de invierno que promete ser muy activo. El contrato firmado cubrirá lo que resta de temporada y se extiende hasta junio de 2027, consolidando la apuesta del club por reforzar su línea ofensiva.

Trayectoria y experiencia en España

Samuel Obeng Gyabaa, nacido en Nsapor (Ghana) el 15 de mayo de 1997, acumula más de 170 partidos en la Segunda División española. Su carrera en España comenzó en las categorías juveniles del Getafe CF, antes de pasar por distintos equipos del fútbol catalán. En 2018, fichó por el CD Calahorra en Segunda B, disputando 28 partidos y marcando siete goles, lo que le permitió dar el salto al Real Oviedo en 2019.

Aunque inicialmente llegó al filial, Obeng pronto se consolidó en el primer equipo, participando durante tres temporadas y media en LaLiga Hypermotion, con un total de 116 encuentros y 15 goles. En enero de 2023, se incorporó a la SD Huesca, sumando 56 partidos y 11 tantos, antes de jugar la temporada 24-25 en el Casa Pia portugués y el Wydad AC de Marruecos, para regresar el pasado verano a España de la mano de la AD Ceuta.

Un refuerzo que aporta confianza y opciones

El entrenador Alberto González destacó la importancia de esta incorporación. “Es la primera incorporación. Arriba nos dará un poquito más y puede aportar en muchos aspectos del juego”, señaló, valorando la disponibilidad inmediata del atacante. Obeng ya se ha entrenado con el primer equipo y podría estar en el banquillo ante el Real Madrid en la Copa del Rey.

Además, González celebró la recuperación de jugadores importantes. “Capi tuvo un malestar, pero estará disponible. Higinio entrenó ayer y está más cerca de volver”, indicó, mostrando optimismo ante un choque de alta exigencia.

Preparativos para el duelo ante el Real Madrid

Sobre el rival, el técnico recordó la relevancia histórica del partido, pero subrayó la necesidad de mantener la concentración interna. “Es el Real Madrid, el club más laureado de la historia, pero estamos centrados en nosotros y en desarrollar nuestra idea”, afirmó. González también resaltó el papel del Carlos Belmonte: “El ambiente del estadio será clave para competir mejor y hacer de esta cita algo histórico”.

Mercado de invierno y mensaje al equipo

Respecto al mercado de fichajes, el entrenador mostró tranquilidad frente a rumores: “Enero es un mes de movimiento. Hay que aprender a convivir con ello. Si no hay cambios, la vida sigue”. Su mensaje a la plantilla se centra en la confianza y la disciplina táctica, pilares que, según él, permitirán al Albacete aspirar a un buen resultado frente a los grandes.

Un partido para recordar

Con la llegada de Samu Obeng y la recuperación de efectivos, el Albacete encara un momento de máxima expectación. Este miércoles se medirá al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey (21:00h), con la esperanza de escribir una página histórica en su estadio y aprovechar el impulso de su nueva incorporación.