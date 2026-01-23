José Campaña, sobre su periodo como futbolista libre: "No se lo deseo a ningún jugador, son meses raros y verlo por la tele no es lo mismo"

El futbolista andaluz fue presentado este jueves como segundo fichaje invernal del conjunto caballa y contó cómo pasó estos meses en el dique seco al no tener equipo

José Campaña se convirtió hace unos días, tal y como adelantamos en exclusiva en ESTADIO Deportivo, en el segundo refuerzo invernal de la AD Ceuta FC para este mercado de invierno. El centrocampista sevillano vuelve así al fútbol profesional, ya que ha estado nueve meses sin jugar por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida antes de acabar su contrato con Las Palmas.

Durante su presentación oficial con el club ceutí, Campaña recordó "el interés mostrado desde hace varios meses" por el Ceuta, que ya le quiso en verano. "No cedieron y finalmente, gracias a la insistencia de ellos, llegamos al acuerdo", indicó.

Fan del estilo de José Juan Romero

Campaña también desveló que "la decisión de venir aquí a Ceuta va un poco de la mano con la forma de jugar que tiene el míster y el estilo que lleva implantando varios años. Es un fútbol que me viene al dedillo. Mis características, yo creo que con este entrenador, se cuadran muy bien y por eso tomé la decisión de finalmente venir aquí".

Eso sí, el sevillano contó lo duro que ha sido estos meses sin jugar y sin entrenar con un equipo. "Ha sido un periodo que no se le desea a ningún jugador. Al final son meses raros entrenando en solitario, como bien has comentado. Encima, a mí que me gusta el futbol y que me apasiona desde chiquitillo, verlo por tele no es lo mismo. Lo he llevado de la mejor manera posible, tratando de estar conectado desde otro lado con lo que es el futbol, entrenando aparte aunque sea solo y sobre todo para cuando llegase la oportunidad que me ha brindado el Ceuta de poder incorporarme aquí, llegar en las mejores condiciones", afirmó.

Llamado a ser la referencia

Internacional con España en todas las categorías inferiores y en una ocasión con la absoluta, así como con experiencia internacional al pasar por clubes como el Oporto, Nuremberg, Crystal Palace, Campaña está llamado a ser uno de los futbolistas importantes del Ceuta. En palabras del director deportivo ceutí, Edu Villejas, se trata de un "futbolista de élite".

Además, el sevillano llega al club cuando Rubén Díez, hasta ahora uno de los pilares del centro del campo caballa, está lesionado. Lo que abre todavía más la posibilidad de ver a Campaña cuanto antes sobre el césped.

En cuanto a sus objetivos personales, Campaña no esconde que "el objetivo principal que me marco es volver a sentirme jugador de fútbol, jugador profesional. Volver a disfrutar del fútbol y competir".