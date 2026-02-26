Pablo Fornals no se fía: "El Betis está en racha y el Sevilla no está haciendo buena temporada, pero..."

El castellonense, que ya marcó en El Gran Derbi de la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán, confía en repetir alegría este domingo en un Estadio de La Cartuja que volverá a estar a rebosar: "Las dudas que había a principios de temporada se han disipado"

La temporada 2025/2026 de Pablo Fornals está siendo para enmarcar. Se encuentra a un nivel altísimo de juego y de regularidad. Tanto de mediocentro elaborador como de mediapunta es de lo mejorcito de este gran Real Betis. A sus 30 años está en plena fase de madurez y su excelente estado de forma ha encontrado el premio de volver a la selección española en año de Mundial. Tiene contrato por tres años más y, aunque suena como candidato a traspaso millonario, remarca que no puede sentir más arraigo por esta entidad. Suma seis asistencias y seis goles, entre ellos uno en El Gran Derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Este domingo quiere repetir tanto al Sevilla FC ante el incondicional público del Estadio de La Cartuja.

Fornals cree que en El Gran Derbi no cabe la palabra favorito: "El Sevilla no está bien, pero..."

"Una vez que acaba el último partido previo a El Gran Derbi, en el estadio se siente y en la ciudad se respira un ambiente de fútbol. Todo el mundo te recuerda lo que tienes que hacer o lo que quieren que hagas. Contento de que llegue ahora que el equipo está en un buen momento. Lo afrontamos con muchas ganas". "Obviamente es un partido muy importante para los dos equipos, para los dos clubes, para la ciudad, para LaLiga... Siempre se afronta este partido con más motivos. Siempre es más especial y tiene pinta de final, quieras o no, porque así te lo hacen sentir por las calles".

"El equipo viene en una línea muy buena, sintiéndonos cómodos o encontrando un estilo bastante definido dentro de las características de los jugadores que tenemos. Llevamos una buena racha, haciendo partidos bastante parecidos y con buenos resultados. No hay que relajarse. Estos partidos son muy complicados. El Sevilla está a 13 puntos y no está haciendo una buena temporada; pero hemos estado viendo, y lo hemos sufrido en carne propia, que aquí no te puedes relajar ante nadie".

Una media de 58.000 espectadores esta temporada en La Cartuja, que apunta a récord en El Gran Derbi

"Yo creo que cualquier tipo de duda que se tuvo al principio con cómo iba a ser nuestra estadía en La Cartuja se disipa cada vez que juega el Betis con miles y miles de aficionados que vienen a animar a su equipo. Entiendo que el sábado (en el entrenamiento a puerta abierta) será lo mismo y en el partido pues el estadio estará hasta la bola".

Pellegrini puede repetir once por cuarto partido seguido: Marc Roca, Fornals y Fidalgo se asientan en la medular

"Sí, el chico (Álvaro Fidalgo) venía con mucho ritmo de su anterior equipo (América de México) y ha entrado muy bien. También están Nelson (Deossa), Sergi (Altimira)... la gente que juega más en medio, pues gracias a Dios somos los que no estamos sufriendo tanto a nivel clínico".

"Estamos todos muy enchufados, con ganas de ayudar el uno al otro, de que los entrenamientos nos sirvan a todos para mejorar y también es de agradecer a ellos porque no es fácil que repita el míster tantas veces el mismo once y que la gente siga viniendo con esas ganas y con esa fuerza para que todos juntos rememos hacia el mismo sitio".

"Ojalá pueda volver a marcar en un derbi. Primero hay que jugar, ver cómo sale todo y ojalá, ganas no me faltarán e intentarlo, tampoco voy a dejar de intentarlo", ha declarado el castellonense, que recientemente ha inaugurado una peña bética con su nombre y no puede ser más feliz en el Betis: "Estoy muy a gusto aquí. Me hacen sentir como uno más, mis hijos están enamorados del club, de la ciudad, de su cole, de venir aquí a ver a los compañeros, de ir al campo a animar... De todo, entonces es mucho más fácil mi estadía aquí y, obviamente, estamos muy contentos de cómo se está dando este año".