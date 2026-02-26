Dos oportunidades para Pellegrini de hacer historia en el Betis - Sevilla del domingo

El técnico chileno podría romper el techo de cristal con la tercera victoria seguida en un derbi, lo que nunca ha conseguido el Betis, a la par que tiene en su mano que se dé una situación sin precedentes en el presente siglo

Hasta la disputa del segundo derbi de la temporada pasada, a Pellegrini se le reprochaba de forma creciente su gestión de los duelos cainitas y se le acusaba de no prestarle una atención acorde a su importancia en la ciudad.

No en vano, los números señalaban que el chileno solo había logrado un triunfo en una decena de derbis, incluidos ya los que afrontaba con ventaja considerable en la tabla, pero esta situación ha experimentado un giro radical desde el pasado 30 de marzo, hace cerca de un año, cuando los verdiblancos se impusieron al Sevilla en el Benito Villamarín por 2-1 con goles de Cardoso y Cucho en el segundo asalto del curso anterior.

Un triunfo al que le dio continuidad el Betis el pasado 30 de noviembre al imponerse en el Ramón Sánchez-Pizjuán por 0-2 con goles de Fornals y Altimira, lo que permite afrontar la cita del domingo con la oportunidad de hacer historia en los choques de máxima rivalidad hispalense.

El Betis tiene en su mano ganar por primera vez tres derbis consecutivos

Y es que el Betis nunca ha logrado ganar tres derbis oficiales de forma consecutiva desde que hay constancia de su disputa a partir de 192o y ahora, ante su público, Pellegrini lo tiene a su alcance para engrandecer más si cabe su figura en Heliópolis, donde va acumulando una marca histórica tras otra.

El equipo bético ha estado hasta en cinco ocasiones cerca de encadenar tres triunfos, pero en ninguna consiguió elevar la racha de derbis ganados a tres, lo que ocurrió en la 58/59, 61/62, 62/63, 85/86 y 94/95. Por ende, este siglo nunca ha estado cerca de firmarlo y el domingo lo tiene más a la mano que nunca por jugar en casa y con una ventaja sensible en la tabla.

No obstante, no es el único récord que puede grabar en la historia del club este domingo, si bien el segundo depende exclusivamente del técnico chileno, de su voluntad, tanto en cuanto está relacionado con la alineación que despliegue contra el Sevilla.

Pellegrini marcará otro hito si repite alineación por cuarta vez seguida

En este sentido, Pellegrini podría repetir once por cuarto partido consecutivo después de utilizar a los mismos hombres de partida contra Atlético, Mallorca y Rayo y lo cierto es que se trata de una posibilidad que maneja el técnico. De hacerlo, sería la primera vez en el siglo XXI que el Betis salta al terreno de juego con idéntica alineación en cuatro encuentros oficiales seguidos.

El siete de nueve en dichos encuentros y la recuperación a tiempo de Aitor Ruibal y Bakambu dejan en manos de Pellegrini escribir otro capítulo histórico como verdiblanco.