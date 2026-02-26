Jorge Molina analiza el crecimiento del Betis y sus recuerdos de su etapa como verdiblanco: "Ojalá pueda aspirar otra vez a llegar a una final"

El delantero alcoyano ha atendido a ESTADIO Deportivo en la previa de este Gran Derbi, hablando del crecimiento de la entidad verdiblanca en estos últimos años y todo los recuerdos de su etapa en la que llegó a ser considerado una leyenda verdiblanca

Quedan pocas horas para que dé comienzo una de las previas más especiales en la ciudad de Sevilla, como es esa que precede al "Gran Derbi". El Estadio de La Cartuja, el próximo domingo, será el escenario de uno de los partidos más vibrantes del año y que llega en momentos muy distintos para ambas entidades. En el caso de los locales, la pelea está en poder seguir en esa lucha por los puestos de la Champions League, que se han quedado ya a seis puntos tras el empate frente al Rayo Vallecano. Por el lado visitante, los tres puntos logrados en Getafe han servido para darle al Sevilla FC algo de aire respecto a los puestos de descenso.

Si hay algo claro, es que las tornas han cambiado, y la entidad que ahora llega en mejor momento a este tipo de partidos es el Real Betis. Uno de las voces autorizadas para hablar de ese cambio es Jorge Molina, una de las leyendas verdiblancas y que conformo una delantera de oro junto a Rubén Castro. En ESTADIO Deportivo, pudimos hablar de todo lo que depara la previa de este derbi sevillano, combinándolo de recuerdos de esa época.

El gran momento actual del equipo

Poco o nada tiene que ver el Betis actual con la entidad que dejó en el año 2016. Cambio de rumbo total de un equipo que, hace apenas una década, solía vivir con el miedo de poder vivir un nuevo descenso y que, actualmente, se ve capaz de poder pelear por la Champions League y en la terna de favoritos para poder alcanzar la gran final de la Europa League. A eso quiso referirse Jorge, que no dudó en alabar la labor de distintos estamentos. Sobre el momento actual del equipo, dejó claro que el mal momento ya ha pasado. "Tuvo ahí ese pequeño bache, pero del que se ha recompuesto como siempre con Manuel Pellegrini. Leía el otro día un dato que en febrero siempre era de los mejores equipos y otra vez ha vuelto a pasar. Ha vuelto a adaptar un poco el sistema para adaptarse mejor con la llegada de nuevos jugadores también y para resolver esos problemas que estaba teniendo", respondió.

Para muchos béticos, la ilusión está en poder el próximo 20 de mayo en Estambul vivir la oportunidad de poder soñar con alzar el primer título de la entidad. Al ser preguntado sobre si ve capaz a este Betis de dar ese paso definitivo, lo tuvo claro. "El año pasado ya dio ese pasito, llegando a esa final. Aunque era la Conference, era una final de Europa y ante un equipo como el Chelsea, un todopoderoso. Ya dio ese pasito hacia adelante y este año igual, es uno de los candidatos a aspirar a estar en esos mejores puestos de la Europa League. Ojalá pueda aspirar otra vez a llegar a esa final y llevársela esta vez", declaró.

Dos figuras claves, Manuel Pellegrini e Isco Alarcón

Cuando se habla de la actualidad verdiblanca, hay dos nombres que destacan por encima del resto, y esos son los de Pellegrini e Isco. Comenzando con el "Ingeniero", pocos nombres hay que expliquen mejor el crecimiento de la entidad en estos últimos años. Todos los años ha conseguido estar en competición europea, algo que se dice muy pronto para un club que no estaba acostumbrado a ello. "A base también de esos resultados deportivos, Manuel Pellegrini podría ser muy parecido al caso de Isco. Ha dirigido a los mejores equipos del mundo, al Real Madrid, al Manchester City, al Málaga que lo llevó a Champions... eso es por algo. En el Betis se está viendo que todos los años que está, está ahí arriba, con esa continuidad y sigue peleando con los mejores. La base del proyecto es el entrenador", declaró.

Por el otro lado, está el malagueño Isco Alarcón. El de Arroyo de la Miel es uno de esos ejemplos de que el Betis es una familia, donde ha conseguido consagrarse tras varios años deportivos malos. "Ha jugado tantos años en el club y el papel que ha tenido es tan importante, que se ha vuelto a reencontrar con él mismo. Es feliz en el Betis y la clave es eso, de que es feliz. Si a eso ya le sumas, que es un jugador con una calidad brutal y que por eso ha jugado tantos años en un equipo como el Real Madrid... Si un jugador así es feliz y se encuentra a gusto, ahí está el rendimiento y los resultados que está teniendo".

La importancia de la estabilidad aportada por Ángel Haro

Cuando Jorge Molina puso punto y final a su etapa en el Real Betis, casi acababa de comenzar la época de Ángel Haro a los mandos de la entidad. Ahí comenzó un crecimiento que, a día de hoy, es complicado de ver un límite. Todo esto, según el propio delantero, tiene unos "culpables" claros. "El club ha cambiado muchísimo desde que estuve allí. Ha progresado y ha mejorado en todos los aspectos. Cuando estuve allí, no sé cuántos presidentes tuve, fueron seis o siete presidentes. En mi último año ya llegó el actual presidente, Ángel Haro. Esa estabilidad se nota en todos los ámbitos. En esas infraestructuras de la nueva ciudad deportiva, en esa base sólida de poder trabajar... En la cantera también se ha mejorado muchísimo en base a todos los jugadores que están saliendo y que están siendo un plus a nivel económico con esas ventas".

"Ese crecimiento que, evidentemente, te da lo deportivo, te da para firmar mejores jugadores y al final poder estar peleando año tras año por esas posiciones europeas e incluso ahora mismo por esos puestos Champions también, que es un poco el escaloncito que le falta. Se están haciendo las bases sólidas para poder seguir creciendo y seguir esperando a ese escaloncito", prosiguió.

El significado del Real Betis para Jorge Molina y su conexión con Rubén Castro

Los béticos tienen claras muchas cosas, y una de ellas es la consideración de referente verdiblanco para el delantero alcoyano. Al preguntarle sobre qué significa para él el Real Betis, lo tiene claro. "El Betis es, como te decía, un poco una pasión, es un sentimiento. Es un club diferente y, cuando llegas allí, la gente te lo hace saber. Lo vas viendo en cada partido en casa y fuera, porque fuera donde vayas siempre hay béticos, del país que sea, sea pretemporada, siempre hay béticos. En el Villamarín, es un club diferente, es un sentimiento".

También quiso hablar de su relación con Rubén Castro, que fue su compañero de dupla durante muchos años. "Con Rubén ya sabéis toda la relación. Hemos coincidido los seis años que hemos estado allí, hemos coincidido y encima en la posición pues conectábamos muy bien. Conectábamos bien en el campo y fuera. Era compañero de habitación, no somos de hablar a diario ni semanalmente porque los dos con el teléfono somos muy dejados. Ahora mismo vuelvo a coincidir con él y es como si no hubiera pasado el tiempo. Teníamos esa relación especial y se veía tanto en el campo como fuera", declaró.